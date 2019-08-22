Лысею: Кимчи успешно борется с облысением

Напиток с кимчи, который продаётся в Южной Корее, помогает делать более густыми сохранившиеся волосы и даже в течение нескольких недель выращивать новые.

Кимчи обеспечивает рост волос и обращает вспять облысение без данных рисков

Ученые утверждают, что компоненты кимчи могут обратить вспять процесс потери волос. В некоторых случаях новые волосы начинают вырастать в течение нескольких недель.

Кимчи — это наиболее популярное и довольно острое блюдо корейской кухни, которое уже доказало свою способность укреплять здоровье желудочно-кишечной системы. И вот теперь ученые выяснили, что эти подвергшиеся брожению капуста, лук, чеснок и рыбный соус не только обладают способностью пробиотиков, но и являются мощным средством борьбы с облысением. Исследования продемонстрировали, что напиток с кимчи, который продаётся в Южной Корее, помогает делать более густыми сохранившиеся волосы и даже в течение нескольких недель выращивать новые.

Эти выводы были сделаны в ходе наблюдений за 23 жителями Сеула, у части которых уже началась ранняя стадия потери волос, а у других облысение было в самом разгаре. Всех их попросили употреблять напиток кимчи до завтрака и перед сном. Через месяц среднее количество волос выросло с 85 на 1 квадратный сантиметр кожи головы до 90, а еще через 4 месяца – до 92. Ученые полагают, что это довольно существенное увеличение волосяного покрова для мужчин, столкнувшихся с очаговым облысением.

Лекарственный препарат финастерид — чуть ли не единственное действительно эффективное средство борьбы с облысением, но он обладает целым рядом серьезных побочных эффектов, включая перманентную импотенцию. Тем приятней узнать, что кимчи обеспечивает рост волос и обращает вспять облысение без данных рисков, что делает его более безопасным средством борьбы с выпадением волос.

Источник: МедикФорум