22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Лысею: Кимчи успешно борется с облысением

18:06 22.08.2019 Фото: pixabay.com
0

Напиток с кимчи, который продаётся в Южной Корее, помогает делать более густыми сохранившиеся волосы и даже в течение нескольких недель выращивать новые.

Лысею: Кимчи успешно борется с облысением
Кимчи обеспечивает рост волос и обращает вспять облысение без данных рисков

Ученые утверждают, что компоненты кимчи могут обратить вспять процесс потери волос. В некоторых случаях новые волосы начинают вырастать в течение нескольких недель.

Кимчи — это наиболее популярное и довольно острое блюдо корейской кухни, которое уже доказало свою способность укреплять здоровье желудочно-кишечной системы. И вот теперь ученые выяснили, что эти подвергшиеся брожению капуста, лук, чеснок и рыбный соус не только обладают способностью пробиотиков, но и являются мощным средством борьбы с облысением. Исследования продемонстрировали, что напиток с кимчи, который продаётся в Южной Корее, помогает делать более густыми сохранившиеся волосы и даже в течение нескольких недель выращивать новые.

Эти выводы были сделаны в ходе наблюдений за 23 жителями Сеула, у части которых уже началась ранняя стадия потери волос, а у других облысение было в самом разгаре. Всех их попросили употреблять напиток кимчи до завтрака и перед сном. Через месяц среднее количество волос выросло с 85 на 1 квадратный сантиметр кожи головы до 90, а еще через 4 месяца – до 92. Ученые полагают, что это довольно существенное увеличение волосяного покрова для мужчин, столкнувшихся с очаговым облысением.

Лекарственный препарат финастерид — чуть ли не единственное действительно эффективное средство борьбы с облысением, но он обладает целым рядом серьезных побочных эффектов, включая перманентную импотенцию. Тем приятней узнать, что кимчи обеспечивает рост волос и обращает вспять облысение без данных рисков, что делает его более безопасным средством борьбы с выпадением волос.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что спасло вас от лысины?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лысею: Кимчи успешно борется с облысением
18:06 22-08-2019
Лысею: Кимчи успешно борется с облысением
БердскЧтобы крыша не упала: Осмотрела разрушающийся муниципальный барак муниципального власть Бердска
18:00 22-08-2019
Чтобы крыша не упала: Осмотрела разрушающийся муниципальный барак муниципального власть Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
18:00 22-08-2019
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Как уменьшить налоги на жилье?
17:53 22-08-2019
Как уменьшить налоги на жилье?
БердскНовый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск» 3
17:46 22-08-2019
Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
7 млрд рублей "сгорели" в лесах Сибири 1
17:45 22-08-2019
7 млрд рублей
Набрал микрозаймов. Платить их нечем. Что делать? 1
17:40 22-08-2019
Набрал микрозаймов. Платить их нечем. Что делать?
Снизят подоходный налог для многодетных работающих матерей в России
17:30 22-08-2019
Снизят подоходный налог для многодетных работающих матерей в России
Тифозная Мэри: почему врачи боятся «нулевых пациентов»
17:29 22-08-2019
Тифозная Мэри: почему врачи боятся «нулевых пациентов»
Строим дом: от бригады до трубы
17:26 22-08-2019
Строим дом: от бригады до трубы