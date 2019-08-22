Набрал микрозаймов. Платить их нечем. Что делать?

Россияне из-за нищеты часто берут микрозаймы

Что делать, если набрали микрозаймы и не можете их возвратить, как на законных основаниях не платить проценты и снизить неустойку по микрозаймам, рассказывают специалисты Центра правовой помощи «Кирпиков и партнеры».

Микрозаймы, выдаваемые микрофинансовыми организациями (МФО), продолжают оставаться популярными среди россиян. Вызвано это снижением реальных доходов населения и возросшими требованиями банков при выдаче кредитов. Поэтому следует знать, как законно не платить по микрозаймам.

Следует напомнить, что под микрофинансовой организацией понимается юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность, сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном законодательством. Указанный реестр ведет Банк России.

На что обратить внимание при обращении в МФО

Перед обращением в МФО необходимо проверять информацию об организации. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки», где содержится государственный реестр микрофинансовых организаций. При отсутствии организации в реестре следует отказаться от получения займа. В противном случае велика вероятность стать жертвой нелегальных кредиторов.

Внимательно почитайте договор. Изучите условия договора, прописаны ли в нем дополнительные услуги. Проверьте полную стоимость займа (на первой странице договора), которая не должна превышать средне-рыночное значение больше, чем на треть. Это очень важно, поскольку от условий договора будет зависеть, какие проценты придется платить за пользование займом.

При выборе микрофинансовой организации не стоит обращать внимание на хвалебные отзывы на сайте, которые пишутся по заказу. Лучше поищите в сети «Интернет» отзывы недовольных клиентов – это принесет больше пользы. Обратившись в МФО, не нужно торопиться подписывать договор. У заемщика есть 5 дней, чтобы все обдумать, условия займа за это время уже не изменятся.

Процентные ставки по договору микрозайма

Согласно статистике, во втором квартале 2019 года было выдано четыре миллиона микрозаймов на общую сумму 53,7 млрд рублей. Средняя сумма одного займа составила 13,3 тысячи рублей. Предельная стоимость таких займов на третий квартал 2019 года составляет 365 % годовых. Кто в состоянии платить такие проценты? А ведь микрозаймы, как правило, берут люди с небольшими доходами.

Из-за риска невозврата МФО стремятся обеспечить высокую доходность, устанавливая высокие ставки процентов за микрозаймы. Однако это не всегда помогает, поскольку граждане зачастую не в состоянии платить проценты, которые могут достигать несколько процентов в день. Из-за высоких процентов долги заемщиков стремительно растут, а МФО терпят убытки.

МФО пытаются минимизировать убытки путем взыскания задолженности с граждан, которые не возвращают заем и не платят проценты. Для этих целей нанимают коллекторские агентства. Коллекторы часто используют запрещенные способы: частые телефонные звонки, письма с оскорблениями и угрозами, визиты на работу, звонки родственникам, друзьям должника.

Как защититься от назойливых коллекторов

Защитить заемщиков от коллекторов призван закон, принятый в 2016 году. В нем оговаривается частота общения коллекторов с должником. В частности, коллекторы могут звонить должнику не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи – не чаще одного раза в неделю. Общение с должником с 22 до 8 час в рабочие дни и с 20 до 9 час в выходные и праздничные дни запрещено.

На практике запреты, установленные законодательством, сплошь и рядом нарушается. Если звонки поступают чаще, чем предусмотрено законом и в неустановленное время, заемщику необходимо обратиться с жалобой на действия коллекторов в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). После обращения в территориальное управление ФССП частота звонков должна уменьшиться.

Деятельностью по возврату долгов вправе заниматься только организации, сведения о которых включены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Сведения о таких юридических лицах – коллекторских агентствах – являются открытыми и размещаются на сайте ФССП России http://fssprus.ru/ в разделе «Сервисы».

Можно ли законно не платить проценты по займам

Сумма процентов по договорам микрозайма, заключенным после 1 июля 2019 года, не может превышать сумму займа более чем в два раза. Так, если заемщик взял взаймы, например, десять тысяч рублей, то вернуть обязан не более тридцать тысяч, где десять тысяч рублей – сумма займа, а двадцать тысяч рублей – проценты, неустойка (штрафы, пени) и иные платежи.

После достижения размера указанных начислений двукратного размера суммы предоставленного займа начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности, предусмотренных договором, должно быть прекращено. При возникновении просрочки по возврату суммы займа или уплате процентов, МФО вправе начислять проценты только на непогашенную часть основного долга.

Таким образом, заемщик на законных основаниях имеет право не платить проценты по микрозайму свыше двукратного размера суммы займа. В период с 28 января 2019 года по 30 июня 2019 года допустимый размер начислений составлял 2,5-кратную сумму предоставленного займа. С 1 января 2020 года размер таких начислений будет равняться полуторакратному размеру займа.

Уменьшение несоразмерной неустойки по микрозайму

Как показывает практика, микрозайм десять тысяч рублей легко может превратиться в шестизначные суммы долга. Микрофинансовые организации обычно взыскивают задолженность с заемщиков в порядке приказного производства. Для этого МФО обращаются к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа, который одновременно является исполнительным документом.

Мировой судья направляет копию судебного приказа заемщику, а последний в течение десяти дней со дня получения приказа вправе представить возражения относительно его исполнения. Судья отменяет судебный приказ, если от заемщика в указанный срок поступят возражения. После отмены судебного приказа микрозаймы взыскиваются в порядке искового производства.

В этом случае имеется возможность уменьшить неустойку, которая должна быть соразмерна последствиям нарушения обязательства. В случае, если начисленная по договору неустойка в разы превышает сумму займа, то она подлежит уменьшению. При возникновении споров с МФО необходимо обратиться за помощью к юристу.