Лишь один\два\три из 300-500 млн сперматозоидов добегает до яйцеклетки

Самым первым шагом к рождению нового члена семьи является отказ от средств контрацепции

При выполнении некоторых правил и знании особенностей физиологии мужчины и женщины можно не только подобрать день рождения малыша, но и повлиять на развитие у него каких-либо талантов, умственных способностей и даже внешности

Самым первым шагом к рождению нового члена семьи является отказ от средств контрацепции. Если женщина принимала оральные контрацептивы в течение длительного периода времени, необходимо понять, что организму после приема таких средств защиты понадобится некоторое время для полноценного восстановления репродуктивной функции. У здоровой семейной пары с регулярной половой жизнью этот период занимает от шести месяцев до двух лет. Паниковать в этой ситуации не стоит — это нормальное явление, по утверждению врачей.

У женщин ежемесячно под воздействием различных гормонов гипофиза, расположенного в коре головного мозга, в яичнике созревает и образуется фолликул, содержащий яйцеклетку. Стенки маленькой яйцеклетки начинают вырабатывать собственные «женские» гормоны – эстрогены. От этих гормонов фолликул растет до середины цикла, увеличиваясь в размерах, а затем лопается, освобождая яйцеклетку от своей оболочки. Этот процесс называется овуляцией – положительным временем для зачатия ребенка. В этот момент яйцеклетка выходит из яичника и «перенаправляется» его трубами в матку. Попав в матку, яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению в течение 24 часов.

У мужчин же формирование сперматозоидов занимает около 70-75 дней. В момент половой близости во влагалище женщины попадает 300-500 млн сперматозоидов. Для того чтобы хотя бы некоторые из них попали в матку, мужским клеткам надо потратить на это 2-2,5 часа. При этом способность к оплодотворению мужские клетки сохраняют от 2 до 7 суток.

В течение первых 12 часов после слияния мужской и женской клеток начинает формироваться эмбрион, который имплантируется в полость матки лишь на 11-12-й день зачатия. Одним из условий успешности попадания сперматозоидов в яйцеклетку является его активность. Так, если мужчина слишком долго воздерживался от полового контакта с женщиной, его сперматозоиды становятся малоподвижными, «вялыми». Но и со стороны женской репродуктивной системы не должно быть никаких препятствий – среда во влагалище, полости матки и маточных трубах должна быть нормальной.

Откажитесь от вредных привычек

По наблюдению различных специалистов было установлено, что наилучшим временем для зачатия ребенка является вторая половина суток. На протяжении этого периода времени количество активных сперматозоидов увеличивается до максимума. Если говорить о времени года, то оно приходится на начало осени. В особо жаркие, или, наоборот, холодные дни, овуляция в женском организме не происходит. Еще одним фактором влияния на успех зачатия ребенка является зависимость женского организма от фаз Луны. Они связаны с биоритмами, определяющими уровень гормонального фона и морально-психологического состояния в целом. Как известно, при желании зачать ребенка, следует избегать стрессов, нервных перенапряжений и эмоциональных перегрузок.

Перед тем, как пытаться зачать ребенка, необходимо отказаться от вредных привычек — как минимум за полгода до этого момента. Нормализовать свой рацион питания, обогатив его кальцием, йодом, фосфором и фолиевой кислотой. Перестать употреблять фармакологические препараты, съездить полноценно отдохнуть на природе в течение нескольких недель. И, конечно же, пройти обследование у врачей на показатели здоровья, сдав различные анализы. Начните принимать витамины и БАДы. Если будущая мама имеет лишний вес, то от него нужно избавиться, поскольку он влияет на уровень гормонов, отвечающих за успешное зачатие и прикрепление плода в матке. То же самое касается и партнера — ему также необходимо наладить ритм своей жизни.

Что касается некоторых моментов половой жизни, которые влияют на зачатие ребенка, то к ним относятся: поза, получение удовольствия, так как во время оргазма шейка матки женщины раскрывается шире.

И последним важным советом по зачатию ребенка будет такой: не важно, появится ли малыш на свет музыкантом, поэтом или топ-моделью, самое главное, чтобы он был желанным и рожденным по взаимной любви.