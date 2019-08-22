Спасти жизнь 4-летнего малыша просят его родные из Бердска

С первого дня рождения врачи борются за жизнь Артема Куца. Он перенес 9 полостных операций. У него есть шанс на жизнь. И его цена — 1,5 млн рублей.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились родные 4-летнего Артема Куца с просьбой помочь ребенку. Сегодня, 22 августа, малыш отмечает свой 4 день рождения. Не в кругу родных и друзей, а в больничной палате. Правда, рядом с ним его мамочка.

Смышленый и очень дисциплинированный мальчик не знает, что такое жить без боли. С рождения он перенес девять полостных операций. У него есть шанс жить. Но все, как всегда, упирается в деньги. Большие деньги — 1,5 млн рублей.

Артем был взят на операционный стол на 2-е сутки жизни в связи с непроходимостью.

Тогда заподозрили болезнь Гиршпрунга, вывели толстую кишку на переднюю брюшную стенку. Впоследствии стому закрыли, но у ребенка вновь возникли симптомы непроходимости. На фоне проводимых операций, состояние Артема осложнялось развитием стрессовых язв и кишечных свищей в сочетании со спаечной кишечной непроходимостью. Ребенок перенес несколько эпизодов сепсиса. Мальчик кочует из стационара в стационар. Последняя операция была выполнена в НЦЗД. Тем не менее, решить проблему кишечных свищей не удалось. В связи с большими потерями жидкого содержимого по кишечным свищам, у Артема развилась нутритивная недостаточность (недостаточность питания), что требует ежедневного «кормления» через вену. Это помогает восполнить потери жидкости и электролитов, а также удовлетворить потребности в энергии. Для этого у Артема установлен венозный катетер длительного стояния.

Сейчас малыша лечат в детской клинической больнице им. Пирогова в Москве. Здесь он лежит уже целый год. Получает комплексную терапию и комбинированное питание. Иммунитет ребенка упал, и у него идет постоянный воспалительный процесс.

Чтобы Артем смог выписаться из больницы и продолжить лечение дома, ему требуется парентеральное питание. Это способ введения питательных веществ в организм внутривенно через специальное устройство, венозную порт-систему. Такое питание жизненно необходимо при диагнозе, поставленном Артему. Требуются дорогостоящие антибактериальные и противогрибковые препараты для профилактики и лечения опасного воспалительного процесса. Для лечения и питания Артему необходимо собрать 1,5 млн рублей.

Сбор средств для лечения малыша организовала межрегиональная благотворительная общественная организация «Всенародный собор». Если вы в силах помочь малышу, перейдите по ссылке и переведите деньги.