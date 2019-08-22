Подводные камни в сделках с недвижимостью несовершеннолетних

Приобретая недвижимость, нужно тщательно обезопасить сделку. Даже в самом идиллическом на первый взгляд случае, довольно велик шанс, что позже сделка будет признана ничтожной.

По данным агентства «ЛенинГрад», практически каждый второй объект в предыдущей сделке оформлен с использованием материнского капитала

Сегодня на рынке жилья, по данным агентства «ЛенинГрад», практически каждый второй объект в предыдущей сделке оформлен с использованием материнского капитала. И далеко не всегда это афишируется продавцом. Этот нюанс грозит новому покупателю отменой сделки, даже спустя многие годы.

— Очень часты случаи, когда родители купили квартиру с использованием материнского капитала, а ребенка в собственники не внесли, — объясняет Елена Велижанская, директор агентства. — Затем по какой-то причине, например, решили расширяться или не потянули ипотеку — они решают продать жилье. Новый владелец может и не догадываться о том, что при сделке купли-продажи были ущемлены права несовершеннолетнего владельца. И «всплыть» этот факт может даже спустя многие годы!

Именно это обстоятельство стало одной из причин ужесточения государственного контроля за рынком недвижимости. Так сначала изменилась процедура получения разрешения на сделку в органах опеки. Она стала более тщательной, а следовательно — занимает уже больше времени. Затем в сделках с долевым участием детей ввели обязательное нотариальное участие. Теперь любая сделка с участием детской доли проходит нотариальное заверение. И именно нотариус отвечает за чистоту сделки.

— Но даже в условиях такого ужесточения, при самостоятельном оформлении документов человек просто не имеет возможности проверить, так сказать «анамнез» покупаемой недвижимости, — подчеркивает Елена Викторовна. — У частного покупателя просто нет для этого «рычагов». Тогда как мы — риэлторы — можем со всей ответственностью гарантировать проверку этих данных по практически любому объекту.

Третья сторона приветствуется при оформлении любой крупной сделки испокон веков. Если продавец и покупатель имеют каждый свои цели и умыслы, посредник преследует лишь цель получения справедливого процента от суммы сделки и его главный интерес — чтобы сделка не была обращена вспять. Поэтому риэлтор — это своего рода лоцман на вашем корабле в океане рынка недвижимости. Именно он обязан гарантировать прохождение любых скрывающихся под толщей бумажной воды рифов.

Агентство «ЛенинГрад» на бердском рынке недвижимости работает уже девять лет, а специалисты занимаются конкретными сделками в отрасли с 1998-1999 годов. Опыт дает о себе знать, каких только преобразований законодательства они не успели изучить на личной практике!

— Кроме того, даже на случай, если вдруг, что-то пойдет не так, наше агентство входит в Ассоциацию Новосибирских Риэлторов и несет полную финансовую ответственность за каждую сделку, — обращает внимание директор. — Деятельность агентства застрахована, то есть каждая наша сделка по договору страхуется на сумму до десяти миллионов рублей. Это, как никак, — твердая гарантия безопасности.

Примером для системы нотариального контроля за рынком недвижимости может служить опыт европейских стран. За рубежом к этому способу гарантирования чистоты сделок пришли уже давно и обтачивали систему десятилетиями. В нашей стране понятие нотариальной сделки еще недавно было делом добровольным и ради перестраховки некоторые участники рынка использовали этот механизм. Теперь же всем им предстоит привыкнуть к новшествам в обязательном порядке. Причем и самим нотариусам. А пока этот процесс будет идти, единственным действительно гарантированным способом будет купля-продажа недвижимости с участием опытного профессионала, который по договору доведет сделку до логического завершения — нотариально заверенного оформления права собственности в Росреестре.

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Источник: Раздел ПД «Ленинград» на сайте Весь Бердск