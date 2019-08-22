Сидение в туалете с гаджетами вредит организму не меньше курения

Здоровье в первую очередь зависит от образа жизни. Если в нем присутствуют некоторые привычки, его необходимо скорректировать и больше им не потакать.

Обладателям сидячих профессий врачи советуют каждый час делать небольшие перерывы в работе на гимнастику

Здоровье в первую очередь зависит от образа жизни. Если в нем присутствуют данные привычки, его необходимо скорректировать и больше им не потакать.

Длительное нахождение в сидячем положении. Итак, вклад образа жизни в здоровье – не менее 75%. Если образ жизни таков, что человек проводит много времени в положении сидя, это серьезно вредит организму, способствуя развитию опасных болезней. Исследование, проводившееся учеными из Канады, показало, что сидячий образ жизни повышает риски рака кишечника, груди а также легких и предстательной железы.

Обладателям сидячих профессий врачи советуют каждый час делать небольшие перерывы в работе на гимнастику.

Пристрастие к белковым продуктам. Мясо и сыр – любимые продукты большого количества людей. Но будьте осторожнее: любовь к продуктам, насыщенным животным белком, убивает наравне с курением. В ходе исследования специалистов из Университета Южной Калифорнии было установлено: люди среднего возраста, в рационе которых присутствует много животного белка, умирают от рака в четыре раза чаще.

Готовка на газовой плите. Ученые подсчитали, что организм людей, которые готовят на газовой плите, получает дополнительно набор химических веществ (окись углерода, двуокись азота, формальдегид), которые получают курильщики из-за своего пристрастия к сигаретам. В жилище, где работает газовая плита, обязательно должна быть установлена вытяжка.

Сидеть в туалете с гаджетами. Современные люди проводят все больше времени в туалете, поскольку берут с собой гаджеты, общаются с друзьями или читают ленту в социальных сетях. По словам врачей, в организме человека, который засиживается в туалете со смартфоном, повышается давление на тазовое дно, что чревато различными неприятными последствиями – в частности, развитием грыж и воспалительных процессов в кишечнике, выпадением геморроидальных узлов и тазовых органов. Также при этом повышается риск сердечных приступов.

Источник: medikforum.ru