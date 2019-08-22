22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Сидение в туалете с гаджетами вредит организму не меньше курения

17:04 22.08.2019 Фото: Pixabay
0

Здоровье в первую очередь зависит от образа жизни. Если в нем присутствуют некоторые привычки, его необходимо скорректировать и больше им не потакать.

Сидение в туалете с гаджетами вредит организму не меньше курения
Обладателям сидячих профессий врачи советуют каждый час делать небольшие перерывы в работе на гимнастику

Здоровье в первую очередь зависит от образа жизни. Если в нем присутствуют данные привычки, его необходимо скорректировать и больше им не потакать.

Длительное нахождение в сидячем положении. Итак, вклад образа жизни в здоровье – не менее 75%. Если образ жизни таков, что человек проводит много времени в положении сидя, это серьезно вредит организму, способствуя развитию опасных болезней. Исследование, проводившееся учеными из Канады, показало, что сидячий образ жизни повышает риски рака кишечника, груди а также легких и предстательной железы.

Обладателям сидячих профессий врачи советуют каждый час делать небольшие перерывы в работе на гимнастику.

Пристрастие к белковым продуктам. Мясо и сыр – любимые продукты большого количества людей. Но будьте осторожнее: любовь к продуктам, насыщенным животным белком, убивает наравне с курением. В ходе исследования специалистов из Университета Южной Калифорнии было установлено: люди среднего возраста, в рационе которых присутствует много животного белка, умирают от рака в четыре раза чаще.

Готовка на газовой плите. Ученые подсчитали, что организм людей, которые готовят на газовой плите, получает дополнительно набор химических веществ (окись углерода, двуокись азота, формальдегид), которые получают курильщики из-за своего пристрастия к сигаретам. В жилище, где работает газовая плита, обязательно должна быть установлена вытяжка.

Сидеть в туалете с гаджетами. Современные люди проводят все больше времени в туалете, поскольку берут с собой гаджеты, общаются с друзьями или читают ленту в социальных сетях. По словам врачей, в организме человека, который засиживается в туалете со смартфоном, повышается давление на тазовое дно, что чревато различными неприятными последствиями – в частности, развитием грыж и воспалительных процессов в кишечнике, выпадением геморроидальных узлов и тазовых органов. Также при этом повышается риск сердечных приступов.

Источник: medikforum.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы сидите в туалете с гаджетами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лысею: Кимчи успешно борется с облысением
18:06 22-08-2019
Лысею: Кимчи успешно борется с облысением
БердскЧтобы крыша не упала: Осмотрела разрушающийся муниципальный барак муниципального власть Бердска
18:00 22-08-2019
Чтобы крыша не упала: Осмотрела разрушающийся муниципальный барак муниципального власть Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
18:00 22-08-2019
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Как уменьшить налоги на жилье?
17:53 22-08-2019
Как уменьшить налоги на жилье?
БердскНовый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск» 3
17:46 22-08-2019
Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
7 млрд рублей "сгорели" в лесах Сибири 1
17:45 22-08-2019
7 млрд рублей
Набрал микрозаймов. Платить их нечем. Что делать? 1
17:40 22-08-2019
Набрал микрозаймов. Платить их нечем. Что делать?
Снизят подоходный налог для многодетных работающих матерей в России
17:30 22-08-2019
Снизят подоходный налог для многодетных работающих матерей в России
Тифозная Мэри: почему врачи боятся «нулевых пациентов»
17:29 22-08-2019
Тифозная Мэри: почему врачи боятся «нулевых пациентов»
Строим дом: от бригады до трубы
17:26 22-08-2019
Строим дом: от бригады до трубы