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Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска

09:45 22.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой, предоставлены Вероникой Ващенко
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Мастерице заказывают букеты москвичи, жители Красноярска, Надыма, Кемерово. Хобби приносит небольшие деньги, но массу удовольствия.

Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска
Вероника Ващенко делает букеты из орехов, фруктов и колбасы

Сюжет: Профессионалы XXI века

Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска

Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин БердскаРаскрыла секрет плоского живота фитнес-тренер из БердскаЕщё 5 новостей

«Курьер.Среда.Бердск» в рубрике «Профессионалы XXI века» продолжает рассказывать о людях. Бердчанка Вероника Ващенко создает съедобные букеты. Девушки профессии инженер путей сообщения, несколько лет проработала в детском саду кладовщиком. Сейчас Вероника находится в декрете.

— Просматривая фото в интернете, решила попробовать создать свой шедевр. Первый букет из сухофруктов сделала бабушкам на Новый год. Получилось красиво, оригинально и вкусно! Все были в восторге! — поделилась в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Вероника. — Сестра, глядя на такую красоту, предложила создавать вкусные букеты и для других. Просмотрели массу мастер-классов, прочитали много статей, они мне даже снились. Мы заболели съедобными букетами.

Мужчины радуются как дети, когда к ним приезжает красиво упакованный коньячный сервелат, сардельки и сушеный лещ

Если у флористов самый кассовый день — это 8 марта, у Вероники 23 февраля. Женщины на праздник любимым мужчинам дарят букеты из колбасы. Мужчины радуются как дети, когда к ним приезжает красиво упакованный коньячный сервелат, сардельки и сушеный окунь.
Детям Вероника делает букеты из конфет. Она вспоминает, что однажды собрались на День рождения подруги дочки и она быстренько смастерила композицию из зефира и конфет. Женщинам же нравятся букеты из фруктов и орехов. Однажды на юбилей учительницы выпускники заказали огромный презент из гранат, апельсинов, яблок.

— Женщина из Бердска сломала ногу, ее подруга из Москвы позвонила нам и попросила отвезти маленький букетик из фруктов. Вы бы видели ее лицо, она была приятно удивлена и счастлива, что получила витаминчики, — поделилась героиня.

В планах у мастера начать делать букеты из раков.
— Чтобы делать букеты нужен вкус, а главное, интерес. Чем больше крутишь, тем лучше получается, -уверена девушка.

Пока Вероника общалась с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» в реадкции газеты, Вероника за несколько минут создала букет под названием «обед». По мнению мастерицы, его можно сделать из того, что есть в холодильнике. Когда получатель разберет это букет, то из его составляющих он с легкостью может приготовить вкусный обед.

Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска
Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска
Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска
Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска
Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска
Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска
Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска

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От редакции

Заказывали съедобные букеты?

назарик, 22 августа 2019 10:48
НВР:
Мне дети на Новый год дарили букет из мандаринов, оформленный еловыми лапками :)
a.danilov, 22 августа 2019 10:56
практично))

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