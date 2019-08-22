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От бумажной нагрузки хотят избавить учителей в России

09:30 22.08.2019 Фото: pixabay
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«Единая Россия» объявлила сбор предложений учителей по решению проблемы излишней административной нагрузки.

От бумажной нагрузки хотят избавить учителей в России
Сбор предложений продлится с 20 августа до 28 августа

«Единая Россия» объявляет сбор предложений учителей по решению проблемы излишней административной нагрузки на педагогический состав, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Помимо встреч с депутатами и партийным активом на базе региональных дискуссионных площадок, свое мнение можно высказать посредством электронной связи. Содержательные предложения можно присылать на почту: pskov.apr@mail.ru. В обращении необходимо указать ФИО, должность, а также данные для обратной связи.

Сбор предложений продлится с 20 августа до 28 августа.

Источник: pln-pskov.ru

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От редакции

Как решить проблему с бумажной нагрузкой учителей?

венгерка, 22 августа 2019 11:04
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