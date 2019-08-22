От бумажной нагрузки хотят избавить учителей в России

Сбор предложений продлится с 20 августа до 28 августа

«Единая Россия» объявляет сбор предложений учителей по решению проблемы излишней административной нагрузки на педагогический состав, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Помимо встреч с депутатами и партийным активом на базе региональных дискуссионных площадок, свое мнение можно высказать посредством электронной связи. Содержательные предложения можно присылать на почту: pskov.apr@mail.ru. В обращении необходимо указать ФИО, должность, а также данные для обратной связи.

Сбор предложений продлится с 20 августа до 28 августа.

Источник: pln-pskov.ru