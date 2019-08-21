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Путешествие в Токио — как организовать поездку

16:23 21.08.2019
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Токио считается одним из самых густонаселенных городов мира.

Путешествие в Токио как организовать поездку

В нем проживает около 37 млн человек, поэтому по своим масштабам он способен поразить даже бывалого туриста. Особенностью этого мегаполиса является удивительное соседство видов старой Японии и современных технологических достижений. Неудивительно, что экскурсии в Токио отличаются огромным разнообразием и способны привлечь как любителей древностей, так и поклонников хай-тек новинок.

Куда поселиться

Из столицы России в Японию регулярно отправляются авиарейсы, которые чаще всего прибывают в международный аэропорт Нарита. До центра Токио добраться далее можно на автобусе или скоростном поезде. Отметим, что город имеет сложное административное деление, поэтому туристу в нем разобраться будет достаточно трудно. Поэтому стоит учесть, что атмосферу старины лучше всего можно прочувствовать в Асакуса, Харадзюку и Уэно. Для любителей ночных развлечений подойдет Хараюка и Сибуя, а за яркими впечатлениями стоит отправиться в Синдзюку или Одайбу. Много интересного можно встретить и в других районах японской столицы. При этом ассортимент жилья в Токио порадует широким разнообразием – от хостелов и экзотических номеров-капсул до фешенебельных гостиниц.

Что попробовать

Японская кухня – это не только знаменитые во всем мире суши и роллы, но и множество экзотических для отечественного туриста блюд. Поэтому поездка в Токио является отличной возможностью по достоинству оценить дары моря и фантазию японцев. Здесь можно попробовать такие оригинальные кулинарные изыски, как мондзя-яки, фукагава-мэси, окономияки и др. Поклонники более традиционной еды могут посетить одно из множества заведений быстрого питания, которыми изобилует город. Помимо этого, в Токио есть рестораны, качество блюд которых подтверждено знаменитыми Мишленовскими звездами.

Что посмотреть

Токио можно открывать для себя с новой стороны каждую поездку. Огромный город может поразить не только величественными храмами, красивейшими японскими садами, большим количеством тематических музеев и театров, но и уходящими ввысь небоскребами и памятниками современной архитектурной мысли. Наиболее популярными среди туристов являются такие достопримечательности, как гора Фудзи, Императорский дворец, Нагойская цитадель, Международный музей манги, дворец Мацумото и др. Ночная жизнь Токио также удивит своим безудержным весельем и грандиозными представлениями. Благодаря этому развлечения по вкусу в столице Японии сможет найти каждый турист.

Путешествие в Токио как организовать поездку

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