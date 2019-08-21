90-летие отмечает легендарный педагог Вера Солдатова из Бердска

Бердчанка до сих пор продолжает вести краеведческую работу. Она участвует в совете ветеранов историко-художественного музея. И, по ее словам, готова оказать помощь любому музею.

Вера Солдатова отмечает свой юбилей 21 августа

Сегодня, 21 августа, свой 90-летний юбилей отмечает легендарный бердский педагог, женщина, создавшая музей образования — Вера Солдатова! Вера Васильевна более 20 лет работала учителем русского языка и литературы, директором школы №2. Долгие годы собирала материалы об истории города и истории бердского образования, которые стали основой созданного ею музея просвещения Бердска. В 2006 году Вере Васильевне было присвоено звание «Почетный гражданин города Бердска».

Вера Солдатова родилась 21 августа 1929 года в городе Тюмени. В 1951 году окончила филологический факультет Новосибирского государственного педагогического института. С 1951 по 1964 год работала учителем, завучем и директором в Пихтовской средней школе. С 1964 по 1986 год — в средней школе №2 города Бердска, из них 19 лет была директором. Более 10 лет член областного совета ветеранов педагогического труда.

Отец Веры Васильевны работал паровозным машинистом, а мама была секретарь-машинисткой в той же организации.

— Мой папа был выходцем из Польши. И после революции бежал в Советскую Россию с маленькими сестрами, — рассказывает Вера Солдатова. От путевого рабочего он дошел до начальника депо. У него было всего два класса образования, но он много занимался самообразованием. Знал польский, белорусский, украинский, немецкий языки. Коллекционировал монеты, ассигнации. Но после нашего переезда в Кемеровскую область, не сработался с железнодорожниками, которые не хотели выполнять жесткие требования отца к трудовой дисциплине. Поэтому после их доноса отца арестовали как врага народа и расстреляли, — вспоминала Вера Васильевна.

Мама Веры Солдатовой, не имея специального образования, была очень грамотным человеком. Ей, по словам Веры Васильевны, доверяли серьезную работу. После ареста отца, Вера Солдатова вместе с мамой уехала в Кемеровскую область, к тетке, на станцию Промышленная. Там Вера в 1947 году окончила школу. А в 1947, во многом благодаря советам матери, Вера Солдатова поступила на первый курс филологического факультета пединститута.

— Мне нравились мои школьные учителя. Помню, как учительница литературы читала нам стихи наизусть, читала редкие тогда произведения, которых не было в школьной программе, — рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» Вера Васильевна.

Уже на первом курсе Вера Солдатова познакомилась со своим будущим мужем, историком. Сразу после окончания института они по распределению уехали в Пихтовку, небольшую деревеньку в Колыванском районе. В одной школе они отработали 13 лет. Вера Васильевна сначала была учителем, потом завучем, а последние четыре годы — директором. Муж работал учителем истории. А последние годы — инспектором района. В Пихтовке родились дети Веры Васильевны – два сына. Старший, Виталий, как и родители, стал учителем. А младший, Василий, работал на БЭМЗе. В Бердск семья переехала в 1964 году.

— Сначала переехали наши друзья. Рассказали нам про красивый, перспективный город. Поэтому мы с мужем и решили переехать. Я пошла работать во вторую школу, а муж более 25 лет был директором вечерней школы, — поделилась Вера Васильевна.

Учитель не только преподавала уроки русского языка и литературы у старшеклассников, но и вела школьный драматический кружок, организовывала экскурсионные поездки с ребятами в разные города нашей страны. Долгие годы Вера Васильевна занималась общественной деятельностью. Была депутатом райсовета в Пихтовке и горсовета в Бердске. Занималась пропагандой коммунистической партии.

— Я всегда интересовалась собиранием открыток, фотографий, — рассказывает о своем увлечении Вера Васильевна. — Собрала альбом по истории своей семьи. Начертила родословное дерево. Многое из семейного архива передала в историко-художественный, школьный музеи, в областной музей просвещения.

Еще работая во второй школе, Вера Васильевна кропотливо собирала материал для тематических комнат школы. На основе комнат Ленина, Горького, краеведческого музея, комнаты боевой славы в 1996 году под чутким руководством Веры Солдатовой был создан школьный музей. В Музее истории школы №2 собран богатый материал о людях Бердска, об истории города. Особенно много исторического материала об учителях и выпускниках школы, которыми Вера Васильевна особенно гордится. После выхода на пенсию Вера Васильевна продолжала работать в школе – вела уроки по истории нашего города, рассказывала об экспонатах музея.

Васильевна Солдатова — член областного музея просвещения:

— В областном музее о наших школах не было ни одной бумажки. Много экспонатов я передала туда о школах нашего города, учителях, выпускниках. В 1995 году я оформила целый альбом о школах нашего города и передала его в музей, — говорит Вера Васильевна.

Вера Васильевна практически ослепла. Но до сих пор продолжает вести краеведческую работу. Она участвует в совете ветеранов историко-художественного музея. И, по ее словам, готова оказать помощь любому музею.