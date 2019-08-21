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90-летие отмечает легендарный педагог Вера Солдатова из Бердска

16:30 21.08.2019 Фото: из архива редакции "Курьер. Среда. Бердск"
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Бердчанка до сих пор продолжает вести краеведческую работу. Она участвует в совете ветеранов историко-художественного музея. И, по ее словам, готова оказать помощь любому музею.

90 летие отмечает легендарный педагог Вера Солдатова из Бердска
Вера Солдатова отмечает свой юбилей 21 августа

Сегодня, 21 августа, свой 90-летний юбилей отмечает легендарный бердский педагог, женщина, создавшая музей образования — Вера Солдатова! Вера Васильевна более 20 лет работала учителем русского языка и литературы, директором школы №2. Долгие годы собирала материалы об истории города и истории бердского образования, которые стали основой созданного ею музея просвещения Бердска. В 2006 году Вере Васильевне было присвоено звание «Почетный гражданин города Бердска».

Вера Солдатова родилась 21 августа 1929 года в городе Тюмени. В 1951 году окончила филологический факультет Новосибирского государственного педагогического института. С 1951 по 1964 год работала учителем, завучем и директором в Пихтовской средней школе. С 1964 по 1986 год — в средней школе №2 города Бердска, из них 19 лет была директором. Более 10 лет член областного совета ветеранов педагогического труда.

Отец Веры Васильевны работал паровозным машинистом, а мама была секретарь-машинисткой в той же организации.

— Мой папа был выходцем из Польши. И после революции бежал в Советскую Россию с маленькими сестрами, — рассказывает Вера Солдатова. От путевого рабочего он дошел до начальника депо. У него было всего два класса образования, но он много занимался самообразованием. Знал польский, белорусский, украинский, немецкий языки. Коллекционировал монеты, ассигнации. Но после нашего переезда в Кемеровскую область, не сработался с железнодорожниками, которые не хотели выполнять жесткие требования отца к трудовой дисциплине. Поэтому после их доноса отца арестовали как врага народа и расстреляли, — вспоминала Вера Васильевна.

Мама Веры Солдатовой, не имея специального образования, была очень грамотным человеком. Ей, по словам Веры Васильевны, доверяли серьезную работу. После ареста отца, Вера Солдатова вместе с мамой уехала в Кемеровскую область, к тетке, на станцию Промышленная. Там Вера в 1947 году окончила школу. А в 1947, во многом благодаря советам матери, Вера Солдатова поступила на первый курс филологического факультета пединститута.

— Мне нравились мои школьные учителя. Помню, как учительница литературы читала нам стихи наизусть, читала редкие тогда произведения, которых не было в школьной программе, — рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» Вера Васильевна.

Уже на первом курсе Вера Солдатова познакомилась со своим будущим мужем, историком. Сразу после окончания института они по распределению уехали в Пихтовку, небольшую деревеньку в Колыванском районе. В одной школе они отработали 13 лет. Вера Васильевна сначала была учителем, потом завучем, а последние четыре годы — директором. Муж работал учителем истории. А последние годы — инспектором района. В Пихтовке родились дети Веры Васильевны – два сына. Старший, Виталий, как и родители, стал учителем. А младший, Василий, работал на БЭМЗе. В Бердск семья переехала в 1964 году.

— Сначала переехали наши друзья. Рассказали нам про красивый, перспективный город. Поэтому мы с мужем и решили переехать. Я пошла работать во вторую школу, а муж более 25 лет был директором вечерней школы, — поделилась Вера Васильевна.

Учитель не только преподавала уроки русского языка и литературы у старшеклассников, но и вела школьный драматический кружок, организовывала экскурсионные поездки с ребятами в разные города нашей страны. Долгие годы Вера Васильевна занималась общественной деятельностью. Была депутатом райсовета в Пихтовке и горсовета в Бердске. Занималась пропагандой коммунистической партии.

— Я всегда интересовалась собиранием открыток, фотографий, — рассказывает о своем увлечении Вера Васильевна. — Собрала альбом по истории своей семьи. Начертила родословное дерево. Многое из семейного архива передала в историко-художественный, школьный музеи, в областной музей просвещения.

Еще работая во второй школе, Вера Васильевна кропотливо собирала материал для тематических комнат школы. На основе комнат Ленина, Горького, краеведческого музея, комнаты боевой славы в 1996 году под чутким руководством Веры Солдатовой был создан школьный музей. В Музее истории школы №2 собран богатый материал о людях Бердска, об истории города. Особенно много исторического материала об учителях и выпускниках школы, которыми Вера Васильевна особенно гордится. После выхода на пенсию Вера Васильевна продолжала работать в школе – вела уроки по истории нашего города, рассказывала об экспонатах музея.

Васильевна Солдатова — член областного музея просвещения:

— В областном музее о наших школах не было ни одной бумажки. Много экспонатов я передала туда о школах нашего города, учителях, выпускниках. В 1995 году я оформила целый альбом о школах нашего города и передала его в музей, — говорит Вера Васильевна.

Вера Васильевна практически ослепла. Но до сих пор продолжает вести краеведческую работу. Она участвует в совете ветеранов историко-художественного музея. И, по ее словам, готова оказать помощь любому музею.

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От редакции

Поздравляем!

Аноним, 21 августа 2019 17:33
С Днем Рождения замечательного,удивительного человека Веру Васильевну Солдатову!Здоровья и долгих лет!Вы не просто давали знания,но учили жить!Спасибо,и низкий поклон до земли!

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