21.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

62% россиян не строят планы на будущее при нынешней ситуации в стране

17:00 21.08.2019 Фото: pixabay
1 1

Каждый пятый свое мнение объясняет «нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне». 12% россиян указывают на маленькие размеры зарплат и пенсий и на низкий уровень жизни.

62% россиян не строят планы на будущее при нынешней ситуации в стране
Большая часть граждан также не рискует строить планы на ближайшие несколько лет в нынешней ситуации в стране

Почти треть россиян (30%) уверены, что через 20 лет положение дел в экономике и в финансовой сфере России не изменится. Четверть россиян уверены, что станет лучше, а ухудшений ожидают 22% сограждан. Об этом говорят данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Удельный вес россиян, ожидающих через 20 лет ухудшения условий социальной защищенности, будет немного выше доли сограждан, полагающих, что станет лучше — 25% респондентов против 21% соответственно. При этом 31% участников опроса не ждут в этом плане никаких изменений.

Почти две трети россиян (62%) полагают, что нынешняя ситуация в стране не располагает к тому, чтобы выстраивать свои планы на жизнь на ближайшие несколько лет. Каждый пятый из этих респондентов свое мнение объясняет «нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне». По данным ФОМ, 12% данной категории опрошенных указывают на маленькие размеры зарплат и пенсий и на низкий уровень жизни. Каждый десятый из тех, кто считает нынешний период неблагоприятным, чтобы строить планы на несколько лет вперед, отмечает рост цен и тарифов.

Вместе с тем, социологи отмечают, что 28% россиян считают нынешнюю ситуацию в стране благоприятной, чтобы строить свои планы на ближайшие несколько лет, отмечают социологи. Они уверены в стабильном положении дел в стране, а также в том, что власти много делают для улучшения условий жизни населения.

По данным опроса, 18% сограждан считают, что жить в России будет более безопасно, чем сейчас; треть россиян (32%) полагают, что с этим изменений не будет, а менее спокойной жизни ожидают 20% респондентов.

Опрос был проведен 11 августа 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны?

zizou, 21 августа 2019 17:10
штоэта???
На прямой вопрос о доверии президенту положительно ответили 70,3% жителей России...
...........................
Почти две трети россиян (62 полагают, что нынешняя ситуация в стране не располагает к тому, чтобы выстраивать свои планы на жизнь на ближайшие несколько лет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Август - начало нового сезона на вашей даче. Зря радовались!
18:22 21-08-2019
Август - начало нового сезона на вашей даче. Зря радовались!
Ночной шок: Рухнул потолок в квартире 3-этажного дома в Новосибирске
18:00 21-08-2019
Ночной шок: Рухнул потолок в квартире 3-этажного дома в Новосибирске
БердскАдские очереди: Три часа отстояла к педиатру с младенцем на руках жительница Бердска
18:00 21-08-2019
Адские очереди: Три часа отстояла к педиатру с младенцем на руках жительница Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
18:00 21-08-2019
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Более 700 высоток подвергнут капитальному ремонту в 2019 году в Новосибирской области
17:30 21-08-2019
Более 700 высоток подвергнут капитальному ремонту в 2019 году в Новосибирской области
Разорвало боевым снарядом на металлобазе мужчину в Новосибирске
17:30 21-08-2019
Разорвало боевым снарядом на металлобазе мужчину в Новосибирске
Слишком широкая талия: какой объем талии у женщин и мужчин опасен?
17:23 21-08-2019
Слишком широкая талия: какой объем талии у женщин и мужчин опасен?
БердскЗакроют на замок ночью спортплощадки в городском парке Бердска
17:15 21-08-2019
Закроют на замок ночью спортплощадки в городском парке Бердска
Бросил курить! Молодец! Узнай, какие продукты выводят никотин
17:15 21-08-2019
Бросил курить! Молодец! Узнай, какие продукты выводят никотин
62% россиян не строят планы на будущее при нынешней ситуации в стране 1
17:00 21-08-2019
62% россиян не строят планы на будущее при нынешней ситуации в стране