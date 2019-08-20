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Недвижимость / Общество

Комфортный доход семьи-ипотечника — 75,6 тысячи рублей

16:33 20.08.2019 Фото: pixabay.com
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Самый высокий семейный доход для обслуживания ипотеки рекомендуется иметь в Москве — 152,2 тысячи рублей, Московской области — 112,5 тысячи, Санкт-Петербурге — 91,7 тысячи.

Комфортный доход семьи ипотечника 75,6 тысячи рублей
Если сравнивать с мартом этого года, то рекомендованный доход для более менее комфортного обслуживания ипотеки стал больше на 5,6 процента

Доход семьи «ипотечника» в России, комфортный для обслуживания среднего кредита, — 75,6 тысячи рублей. Это посчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с мартом этого года, то рекомендованный доход для более менее комфортного обслуживания ипотеки стал больше на 5,6 процента. Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.

Самый высокий семейный доход для обслуживания ипотеки рекомендуется иметь в Москве — 152,2 тысячи рублей, Московской области — 112,5 тысячи, Санкт-Петербурге — 91,7 тысячи.

Источник: РГ

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