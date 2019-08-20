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О слепой зоне мотоциклистов напомнили водителям сотрудники ГИБДД в Бердске

18:00 20.08.2019 Фото: ГИБДД по НСО
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О слепой зоне мотоциклистов напомнили водителям сотрудники ГИБДД в Бердске
Сотрудники ГИБДД вручили листовки водителям

Сотрудники региональной Госавтоинспекции и «Центра организации дорожного движения» вышли на основные магистрали города Бердска и под лозунгом «Спокойствие, понимание, терпение и содействие – лучшие помощники в дороге» провели совместную акцию «Внимание — мотоциклист!».

Акция проводилась в форме раздачи водителям агитационного материала, направленного на стабилизацию дорожной обстановки, улучшения взаимопонимания и повышение культуры взаимодействия между водителями различных транспортных средств, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» инспектор управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Ольга Гейнисман.

Организаторы акции обратили внимание водителей на соблюдение скоростного режима, дистанции, интервала, правил маневрирования, а также. о «слепой зоне», в которой может оказаться мотоциклист. Порекомендовали чаще использовать зеркала заднего вида автомобиля, световые указатели поворота, а также избегать резких маневров.

Мотоциклистов и автолюбителей призвали быть взаимовежливыми участниками движения и пожелали всем безопасных дорог.

О слепой зоне мотоциклистов напомнили водителям сотрудники ГИБДД в Бердске
О слепой зоне мотоциклистов напомнили водителям сотрудники ГИБДД в Бердске
О слепой зоне мотоциклистов напомнили водителям сотрудники ГИБДД в Бердске
О слепой зоне мотоциклистов напомнили водителям сотрудники ГИБДД в Бердске
О слепой зоне мотоциклистов напомнили водителям сотрудники ГИБДД в Бердске
О слепой зоне мотоциклистов напомнили водителям сотрудники ГИБДД в Бердске
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От редакции

Пропускаете мотоциклистов на дорогах Бердска?

Аноним, 20 августа 2019 19:34
НВР:
Мотоциклистов в Бердске люто ненавидят. И не пропускают.
Аноним, 20 августа 2019 20:46
----Организаторы акции обратили внимание водителей на соблюдение скоростного режима, дистанции, интервала, правил маневрирования, а также. о «слепой зоне», в которой может оказаться мотоциклист. Порекомендовали чаще использовать зеркала заднего вида автомобиля, световые указатели поворота, а также избегать резких маневров.---

Вот как раз это надо было давать именно мотоциклистам.
Чтоб не мнили себя королями дорог.
Ещё и по голубой мигалке на каску и дудке, что бы из далека было видать этих камикадзе.
Аноним, 20 августа 2019 20:57
А мотоциклисты не водители, по вашему?
Аноним, 20 августа 2019 21:13
Нет.
Это каста неприкасаемых, зачастую без прав, номеров, касок, глушителей, страховки, мозгов.
Остановить их может или столб или девятка.

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