О слепой зоне мотоциклистов напомнили водителям сотрудники ГИБДД в Бердске

Сотрудники ГИБДД вручили листовки водителям

Сотрудники региональной Госавтоинспекции и «Центра организации дорожного движения» вышли на основные магистрали города Бердска и под лозунгом «Спокойствие, понимание, терпение и содействие – лучшие помощники в дороге» провели совместную акцию «Внимание — мотоциклист!».

Акция проводилась в форме раздачи водителям агитационного материала, направленного на стабилизацию дорожной обстановки, улучшения взаимопонимания и повышение культуры взаимодействия между водителями различных транспортных средств, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» инспектор управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Ольга Гейнисман.

Организаторы акции обратили внимание водителей на соблюдение скоростного режима, дистанции, интервала, правил маневрирования, а также. о «слепой зоне», в которой может оказаться мотоциклист. Порекомендовали чаще использовать зеркала заднего вида автомобиля, световые указатели поворота, а также избегать резких маневров.

Мотоциклистов и автолюбителей призвали быть взаимовежливыми участниками движения и пожелали всем безопасных дорог.