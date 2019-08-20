Летчиков-героев аэробуса А321 наградил макетом подлодки мэр Екатеринбурга

Решение подарить именно этот сувенир было принято главой города. По словам Александра Высокинского, герои есть герои — как на подводном флоте, так и на воздушном.

Мэр Екатеринбурга наградил летчиков-героев

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и спикер думы Игорь Володин встретились с экипажем аэробуса A321, благодаря профессионализму которого на прошлой неделе были спасены сотни пассажиров рейса Москва — Симферополь.

Членов экипажа наградили почетными грамотами и макетом подводной лодки «Екатеринбург».

«Решение подарить именно этот сувенир было принято Александром Высокинским. По его словам, герои есть герои — как на подводном флоте, так и на воздушном», — пояснили логику выбора сувенира в пресс-службе администрации.

Отметим, для городских властей АПЛ «Екатеринбург» — один из любимых символов. Чиновники даже думают установить ее как памятник в реке Исети в самом центре города.

Добавим, в минувшую субботу с летчиками встретился губернатор Евгений Куйвашев. Он лично поблагодарил их за выдержку и мастерство и вручил подарки. Какие именно, в департаменте информполитики главы региона не уточнили.

Напомним, президент России Владимир Путин наградил командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героя России. Остальные члены экипажа получили ордена Мужества.

Источник: eanews.ru