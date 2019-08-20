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Разрешат не платить штрафы фотофиксации водителям в России

16:15 20.08.2019 Фото: pixabay
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ЛДПР предлагает освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в 10-дневный срок.

Разрешат не платить штрафы фотофиксации водителям в России
Принятие позволит автовладельцам своевременно быть проинформированными о совершенном правонарушении

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в 10-дневный срок, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами инициативы также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов и Вадим Деньгин.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ (административная ответственность собственников транспортных средств), согласно которым информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на Едином портале госуслуг в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации.

«В случае если такая информация не размещена в течение десяти дней со дня фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности», — говорится в пояснительной записке.

Разработчики поясняют, что среди водителей транспортных средств появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении административных штрафов, совершенные ими достаточно давно: полгода, год или даже три года назад, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При этом, по данным авторов инициативы, в установленный действующим законодательством срок им не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит автовладельцам своевременно быть проинформированными о совершенном правонарушении, воспользоваться предусмотренной статьей 32.2 КоАП РФ возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, а также своевременно выявлять несанкционированное использование регистрационного знака своего автомобиля другим транспортным средством.

Источник: 1prime.ru

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