Нехватка учителей по математике и русскому языку не скажется на знаниях учеников в Бердске

Три молодых специалиста пришли работать в школы Бердска. Учителя иностранного языка начальной школы приступят к своим обязанностям в школе №1, учитель-дефектолог в школе №8, сообщила на совещании чиновников 19 августа начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова. Набор кадров в общеобразовательные учреждения продолжается, отметила Жанна Леонидовна.
— Есть проблема с кадрами, как и в прошлом году, это математика, русский язык, иностранный язык, с информатикой немного получше ситуация. Но по этим трем предметам пока еще есть дефицит кадров. Если не придут новые специалисты, данная учебная нагрузка будет распределена на педагогов, работающих в школах. На детях и учебном плане это никак не отразится, — подчеркнула Тузова.
Вы прибегали к услугам репетиторов?
1. у них нет педагогического образования
2. любой выпускник университета где удобно будет иметь бОльшую зарплату и меньшую нервотрепку чем в школе.
выхода два:
1. Обязательная пед.практика для выпускников пед. вузов
2. Увеличение зарплаты учителей хотя бы до 40-50 тысяч (на 1 ставку разумеется) с тенденцией роста за выслугу лет.