20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Нехватка учителей по математике и русскому языку не скажется на знаниях учеников в Бердске

16:30 20.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 2

В этом году в школы пришли три специалиста. Не хватает учителей и иностранных языков.

Нехватка учителей по математике и русскому языку не скажется на знаниях учеников в Бердске
В этом году в бердские школы пойдут 15 395 учеников

Три молодых специалиста пришли работать в школы Бердска. Учителя иностранного языка начальной школы приступят к своим обязанностям в школе №1, учитель-дефектолог в школе №8, сообщила на совещании чиновников 19 августа начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова. Набор кадров в общеобразовательные учреждения продолжается, отметила Жанна Леонидовна.

— Есть проблема с кадрами, как и в прошлом году, это математика, русский язык, иностранный язык, с информатикой немного получше ситуация. Но по этим трем предметам пока еще есть дефицит кадров. Если не придут новые специалисты, данная учебная нагрузка будет распределена на педагогов, работающих в школах. На детях и учебном плане это никак не отразится, — подчеркнула Тузова.
Вы прибегали к услугам репетиторов?

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Галина Панчева

Аноним, 20 августа 2019 16:38
13 школа начальные классы не закрыты вакансии
Аноним, 20 августа 2019 16:55
в образовании как и в ЦГБ ....... не кому работать. нет кадров . Причина ? Не пора ли начальнику образования этим заняться ..... Работать нужно с университетами приглашать Вообщем РАБОТАТЬ !!!!!
Аноним, 20 августа 2019 17:20
с университетами работать бессмысленно:
1. у них нет педагогического образования
2. любой выпускник университета где удобно будет иметь бОльшую зарплату и меньшую нервотрепку чем в школе.

выхода два:
1. Обязательная пед.практика для выпускников пед. вузов
2. Увеличение зарплаты учителей хотя бы до 40-50 тысяч (на 1 ставку разумеется) с тенденцией роста за выслугу лет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Клонированных котиков массово выпускает на продажу Китай
17:45 20-08-2019
Клонированных котиков массово выпускает на продажу Китай
Верит в Европу от Лиссабона до Владивостока президент Франции
17:31 20-08-2019
Верит в Европу от Лиссабона до Владивостока президент Франции
Летчиков-героев аэробуса А321 наградил макетом подлодки мэр Екатеринбурга
17:30 20-08-2019
Летчиков-героев аэробуса А321 наградил макетом подлодки мэр Екатеринбурга
Чем покорили рынок коляски Cybex
17:27 20-08-2019
Чем покорили рынок коляски Cybex
Он стал старым
17:24 20-08-2019
Он стал старым
К школе готовы?
17:22 20-08-2019
К школе готовы?
БердскКровавую драку под окнами 10-этажки устроили под утро посетители круглосуточного бара в Бердске
17:15 20-08-2019
Кровавую драку под окнами 10-этажки устроили под утро посетители круглосуточного бара в Бердске
К аномальному росту груди у девушек-подростков ведут эфирные масла лаванды
17:08 20-08-2019
К аномальному росту груди у девушек-подростков ведут эфирные масла лаванды
Сгорела заживо хозяйка в собственном доме в Новосибирской области
17:01 20-08-2019
Сгорела заживо хозяйка в собственном доме в Новосибирской области
Восприятие порно как греха ведет к эректильной дисфункции
17:00 20-08-2019
Восприятие порно как греха ведет к эректильной дисфункции