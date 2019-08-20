Нехватка учителей по математике и русскому языку не скажется на знаниях учеников в Бердске

В этом году в школы пришли три специалиста. Не хватает учителей и иностранных языков.

В этом году в бердские школы пойдут 15 395 учеников

Три молодых специалиста пришли работать в школы Бердска. Учителя иностранного языка начальной школы приступят к своим обязанностям в школе №1, учитель-дефектолог в школе №8, сообщила на совещании чиновников 19 августа начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова. Набор кадров в общеобразовательные учреждения продолжается, отметила Жанна Леонидовна.

— Есть проблема с кадрами, как и в прошлом году, это математика, русский язык, иностранный язык, с информатикой немного получше ситуация. Но по этим трем предметам пока еще есть дефицит кадров. Если не придут новые специалисты, данная учебная нагрузка будет распределена на педагогов, работающих в школах. На детях и учебном плане это никак не отразится, — подчеркнула Тузова.

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