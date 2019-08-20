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Похоронили бабушку в пакете: Уволили директора оскандалившегося пансионата в Тюмени

12:30 20.08.2019 Фото: vk.com/id224002725
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Подопечную пансионата, труженицу тыла, похоронили в большом полиэтиленовом пакете. Известно это стало после того, как пользователь «ВКонтакте» Николай Новопашин опубликовал фото с прощания.

Похоронили бабушку в пакете: Уволили директора оскандалившегося пансионата в Тюмени
Известно, что у ветерана не было родственников, она была одинокой

Директор пансионата для ветеранов войны и труда Владимир Максименко, постоялицу которого две недели назад похоронили в пакете, уволен с 19 августа. Информацию об этом подтвердили в департаменте социального развития Тюменской области.

«Директору учреждения Владимиру Максименко объявлен выговор, с сегодняшнего числа он уволен по личному поручению заместителя губернатора Ольги Кузнечевских», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Лариса Спицына.

Как ранее сообщало «URA.RU», подопечную пансионата, труженицу тыла, похоронили в большом полиэтиленовом пакете. Известно это стало после того, как пользователь «ВКонтакте» Николай Новопашин опубликовал фото с прощания. В пансионате начались проверки Следственного комитета и регионального департамента соцразвития, их результаты пока не опубликованы. В общении с журналистами общественники отмечали — ситуация произошла из-за того, что ритуальной службе не передали сменную одежду для усопшей.

Источник: ura.news

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