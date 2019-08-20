Попало в сеть видео с голодными медведями окружившими машину с людьми в Якутии

Двенадцать медведей пришли к людям и стали выпрашивать еду. «Медведи-попрошайки ждут подачки», — отмечают за кадром на видео.

Медведь- опасное животное

Не менее дюжины медведей вышли из леса к людям, чтобы раздобыть что-нибудь съестное. В Сети появилось видео, на котором косолапые окружают людей.

«Медведи-попрошайки ждут подачки», — отмечают за кадром на видео.

Один из медведей даже продемонстрировал свои навыки, встал на задние лапы, а услышав одобрение, повторил свой трюк.

Видео было опубликовано сразу в нескольких соцсетях и различными геолокациями, в том числе, в группах Иркутска, Якутии, Камчатки и Магадана. При этом в подписях в каждом из постов утверждается, что инцидент произошел именно в их регионе.

Источник: tvzvezda.ru