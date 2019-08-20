Сдавать в «камеры хранения» смартфоны предлагает школьникам Роспотребнадзор

Исключение составят дети, нуждающиеся в пользовании телефонами по состоянию здоровья (например, при сахарном диабете), а также педагогические работниками и родители.

При входе в школе всем участникам учебного процесса рекомендуется перевести телефоны в режим «без звука»

Российским школам рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов. Порядок использования мобильных телефонов, смартфонов и планшетов в школах разработал Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства.

Исключение составят дети, нуждающиеся в пользовании телефонами по состоянию здоровья (например, при сахарном диабете), а также педагогические работниками и родители.

При входе в школе всем участникам учебного процесса рекомендуется перевести телефоны в режим «без звука» при входе. Также предлагается предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время учебного процесса.

«Длительное использование мобильных устройств во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти учеников», — отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство школьников приходят в школу и на уроки с мобильными телефонами, смартфонами и планшетами. 65% жителей России уверены, что это сильно вредит учёбе.

Источник: ИА REGNUM