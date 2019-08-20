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Сдавать в «камеры хранения» смартфоны предлагает школьникам Роспотребнадзор

08:45 20.08.2019 Фото: pixabay
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Исключение составят дети, нуждающиеся в пользовании телефонами по состоянию здоровья (например, при сахарном диабете), а также педагогические работниками и родители.

Сдавать в «камеры хранения» смартфоны предлагает школьникам Роспотребнадзор
При входе в школе всем участникам учебного процесса рекомендуется перевести телефоны в режим «без звука»

Российским школам рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов. Порядок использования мобильных телефонов, смартфонов и планшетов в школах разработал Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства.
Исключение составят дети, нуждающиеся в пользовании телефонами по состоянию здоровья (например, при сахарном диабете), а также педагогические работниками и родители.

При входе в школе всем участникам учебного процесса рекомендуется перевести телефоны в режим «без звука» при входе. Также предлагается предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время учебного процесса.

«Длительное использование мобильных устройств во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти учеников», — отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство школьников приходят в школу и на уроки с мобильными телефонами, смартфонами и планшетами. 65% жителей России уверены, что это сильно вредит учёбе.

Источник: ИА REGNUM

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От редакции

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Аноним, 20 августа 2019 09:02
Придет в школу Брейвик какой нибудь, а позвонить Росгвардии будет некому.
Или пожар, наводнение, медведи, похищение,инфаркт, инсульт а училки всё боятся, что их тараканов на видео снимут.
Аноним, 20 августа 2019 09:03
"Длительное использование мобильных устройств во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти учеников», — отмечают в ведомстве."
Похоже на депутатов тоже влияет. Причем сильно.

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