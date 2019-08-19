Ожирение после 60 лет съедает ваш мозг

Ожирение воздействует на серое вещество в мозге, и чем раньше человек начнет борьбу с лишним весом, тем лучше.

Ожирение после 60 существенно ускоряет истончение коры

У имеющих большие объемы лишнего веса пожилых людей мозг на 10 лет старше, чем у их ровесников с нормальным весом. К такому выводу пришли исследователи из Майами.

Американские ученые выяснили, чем грозит человеку прибавка веса после 60 лет. Оказывается, она намного ускоряет процесс старения мозга. Исследователи провели МРТ-сканирование мозга более 1 200 людей и выяснили, что если индекс массы тела у человека старше 60 превышает 25 пунктов, а объём его талии более 92 сантиметров, то мозг бывает на 10 лет старше, чем у ровесников с нормальной массой тела. В особенности, у пенсионеров с лишним весом очень быстро истончается кора — верхний слой мозга, который содержит нервные клетки, очень важные для восприятия, языковых навыков, памяти и сознания.

Авторы исследования из Университета Майами напоминают, что истончение коры головного мозга связано с развитием старческого слабоумия. Выводы их исследования базируются на данных учёных о том, что ожирение воздействует на серое вещество в мозге, и чем раньше человек начнет борьбу с лишним весом, тем лучше.

Отметим, что кора головного мозга и сама по себе достаточно тонка — ее толщина составляет всего несколько миллиметров, но с возрастом она становится тоньше. Традиционно этот процесс должен развиваться со скоростью 0,9 мм в одно десятилетие. И вот теперь доказано, что ожирение после 60 существенно ускоряет истончение коры. При этом данное исследование было наблюдательным, и по его результатам нельзя сделать однозначный вывод о том, что ожирение приводит к истончению коры головного мозга.

Источник: МедикФорум