Запретить «мобильники» могут в школах России

В ходе опроса 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Телефоны будут сдавать в камеры хранения.

При необходимости и возможности, школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесс

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования, подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях.

В представленном документе, органам управления образованием субъектов РФ, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям, с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса, рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях.

Методические рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта использования устройств мобильной связи школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором.

В ходе опроса 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях. Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса. Среди взрослых участников опроса (родителей и педагогов) с этими утверждениями согласны 83-90% опрошенных.

Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

В подготовленном документе органам управления образованием регионов и муниципалитетов, а также школам рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательной организации обучающимися, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете), а также педагогическими работниками и родителями. В частности рекомендуется предусмотреть для всех участников образовательного процесса целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса.

При необходимости и возможности, школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации, проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи и воспитания культуры пользования такими устройствами.

В течение года Роспотребнадзором будет проведен мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи, а Рособрнадзором совместно с Российской академией образования — выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса.

Методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года.

Ознакомиться с методические рекомендациями можно на сайте Роспотребнадзора в разделе Документы.

Источник: Роспотребнадзор