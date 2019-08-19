Выбор блока питания для ноутбука

Чтобы получить возможность пользоваться ноутбуком в любом месте, необходимо правильно подобрать зарядное устройство. Большой выбор зарядных устройств для ноутбуков на этом сайте.

При подборе блока питания для ноутбука следует, прежде всего, обращать внимание на основные технические характеристики, а именно:

Входное и выходное напряжение.

Силу выходного тока.

Тип разъема.

Некоторые нюансы

Большинство современных блоков питания являются универсальными устройствами. Это значит, что они поддерживают 110 и 220 В. То есть, ими при необходимости можно будет пользоваться не только в России, но и в США или в странах Европы. Но при этом следует помнить о том, есть разница в форме вилок соединителей. Они отличаются по форме, поэтому при поездке за границу следует приобрести специальные адаптеры.

Ноутбуки работают от сети 15-20 Вольт. Допускается использовать адаптер питания меньше номинала на пару вольт. К выбору устройства по силе выходного тока следует подходить скрупулезно. Она не должна быть меньше требуемых параметров. Чем выше сила тока на блоке питания, тем он мощнее. Более мощное устройство ускоряет зарядку, и при этом не вредит ноутбуку.

Штекер на блоке питания должен полностью соответствовать разъему на ноутбуке. Если он не подходит по размеру, использовать его категорически нельзя. При плохом контакте он будет перегреваться, а более крупными штекерами можно испортить разъём на ноутбуке.

Основные причины поломок

Как правило, замена зарядного устройства возникает редко. Это случается, когда закончился его ресурс. Но время эксплуатации этих компонентов длительное, поэтому такое случается редко. Более часто вопрос замены возникает обычно по другим причинам. Как правило, они связаны с какими-либо физическими нарушениями. Провоцирует выход со строя блока питания и неправильная эксплуатация. Следует помнить, что сначала необходимо отключать зарядное устройство от розетки, а потом вынимать из разъема на ноутбуке. В противном случае остаточный заряд будет повреждать контроллер устройства, и он быстрее выйдет со строя.

Также необходимость в замене зарядного устройства возникает часто, когда ноутбук эксплуатируется во влажных помещениях. Очень быстро окисляются контакты блока питания при нахождении в прибрежных зонах.

Еще одной распространенной причиной поломки являются скачки в сети. Именно поэтому рекомендуется выполнять подключение ноутбука через источник бесперебойного питания. В противном случае выход со строя зарядного устройства может быть малой проблемой, ведь существуют риски поломки непосредственно ноутбука.