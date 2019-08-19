Смертельное ДТП: Влетел в бетонное ограждение водитель автобуса в Перми

1 пассажирка автобуса погибла на месте, 32 человека, в том числе 9 детей, получили травмы различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

В автобусе находилось 55 пассажиров

17 августа 2019 года около 17 часов в городе Перми при движении по направлению из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута № 53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжёлые травмы, 1 пассажирка автобуса погибла на месте, 32 человека, в том числе 9 детей, получили травмы различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По уточненным данным следствия, в автобусе находилось 55 пассажиров. Во время движения водитель не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным ограждением административного здания.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Пермскому краю. На месте изъяты образцы для сравнительного исследования.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Пятеро взрослых находятся в тяжелом состоянии. Состояние 9 травмированных детей оценивается как стабильно удовлетворительное. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе на достоверное установление причин столкновения. По предварительным данным, полученным при осмотре транспортного средства, причиной происшествия явилась техническая неисправность агрегатов и механизмов автобуса. Изымается и анализируется документация, регламентирующая прохождение надлежащего технического осмотра транспортного средства. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком