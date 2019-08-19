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Прогнали торговцев с пешеходной зоны возле ТЦ «Меркурий» в Бердске

11:15 19.08.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Рейд по несанкционированным местам торговли проводили сотрудники мэрии и полиции.

Прогнали торговцев с пешеходной зоны возле ТЦ «Меркурий» в Бердске
Пешеходная зона утром 19 августа была свободна от торговцев

Рейд по несанкционированным местам торговли провели в Бердске.

С раннего утра 19 августа сотрудник отдела МВД и специалисты отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства прибыли на проблемный участок возле ТЦ «Меркурий». Уличная торговля здесь ведется со времен царя Гороха. И очень давно с продавцами лучка, укропа, огурчиков и картошечки борются чиновники и правоохранительные органы. Мало того, что торговцы реализуют свой товар в неположенных местах, они еще перегораживают пешеходную зону и создают неудобства для бердчан. Поток народа в том месте всегда довольно большой.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела промышленности и торговли Евгений Абельганс, они прибыли на место, когда торговцы еще только выставляли свое оборудование.

— Торговая деятельность не велась. Люди пришли, встали. Увидели нас, торговать не стали. До них была доведена информация, что запрещена реализация продукции, так как место не предусмотрено для размещения торговых рядов. Альтернативные места — центральный рынок, на ул. Рогачева, 4, мы организовали специальную универсальную ярмарку — выделено место, куда продавцы могут прийти и встать со своим оборудованием. На центральном рынке есть уже оборудованные торговые места — лавочки, навесы. Пенсионерам места бесплатные. Завтра мы придем сюда снова, — отметил Евгений Абельганс.

На излюбленном месте торговцев, в пешеходной зоне, действительно никого не было.

Автор видео Галина Панчева

Продавцы с ягодой, помидорами и другими дарами дач и огородов перебрались на другой участок, чуть в стороне. Кто-то еще только расставлял «оборудование»: раскладные стульчики, столики, коробки, и распаковывал свои сумки с товаром.

Прогнали торговцев с пешеходной зоны возле ТЦ «Меркурий» в Бердске

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От редакции

Вы покупаете продукты у уличных торговцев?

Аноним, 19 августа 2019 11:28
гнать этих торгашей поганой метлой: это тротуар, а не базар!
А за несанкционированную торговлю и вообще продаже без сертификатов - еще и штрафовать чтоб неповадно впредь было!
Аноним, 19 августа 2019 11:41
Давно пора навести там порядок, а то пройти невозможно. Одни торгаши, мало того что свои столики понаставили, еще и сами выйдут на дорожку и стоят разговаривают.
Аноним, 19 августа 2019 12:24
Давным-давно там были ряды торговые. Железные такие лотки с навесами. С тех пор люди и привыкли. А Рогачева - вообще не вариант против центра. Еще бы на БЭМЗе организовали. Но эту стихийную торговлю нужно прекращать, как и торговлю фруктами где не попадя приезжими из южных стран.
Аноним, 19 августа 2019 13:17
Нужно ещё этот убогий забор прогнать, который на фото виден. Он не на краю проезжей части, если что.

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