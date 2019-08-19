Прогнали торговцев с пешеходной зоны возле ТЦ «Меркурий» в Бердске

Пешеходная зона утром 19 августа была свободна от торговцев

Рейд по несанкционированным местам торговли провели в Бердске.

С раннего утра 19 августа сотрудник отдела МВД и специалисты отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства прибыли на проблемный участок возле ТЦ «Меркурий». Уличная торговля здесь ведется со времен царя Гороха. И очень давно с продавцами лучка, укропа, огурчиков и картошечки борются чиновники и правоохранительные органы. Мало того, что торговцы реализуют свой товар в неположенных местах, они еще перегораживают пешеходную зону и создают неудобства для бердчан. Поток народа в том месте всегда довольно большой.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела промышленности и торговли Евгений Абельганс, они прибыли на место, когда торговцы еще только выставляли свое оборудование.

— Торговая деятельность не велась. Люди пришли, встали. Увидели нас, торговать не стали. До них была доведена информация, что запрещена реализация продукции, так как место не предусмотрено для размещения торговых рядов. Альтернативные места — центральный рынок, на ул. Рогачева, 4, мы организовали специальную универсальную ярмарку — выделено место, куда продавцы могут прийти и встать со своим оборудованием. На центральном рынке есть уже оборудованные торговые места — лавочки, навесы. Пенсионерам места бесплатные. Завтра мы придем сюда снова, — отметил Евгений Абельганс.

На излюбленном месте торговцев, в пешеходной зоне, действительно никого не было.

Автор видео Галина Панчева



Продавцы с ягодой, помидорами и другими дарами дач и огородов перебрались на другой участок, чуть в стороне. Кто-то еще только расставлял «оборудование»: раскладные стульчики, столики, коробки, и распаковывал свои сумки с товаром.