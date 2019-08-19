Врач Бердска: читаем ваш биохимический анализ крови

В бланке биохимии фигурирует более 20 наименований

Биохимический анализ крови — один из самых распространенных методов обследования.

— Этот анализ позволяет оценить работу организма, врач может заподозрить или опровергнуть то или иное заболевание, — считает бердский врач-терапевт Екатерина Мигулева.

Как готовиться?

Биохимический анализ крови сдается утром, натощак.

Вечером накануне исследования избегайте тяжелых физических и эмоциональных нагрузок.

Не употребляйте жирную пищу и алкоголь.

Что показывает анализ?

В бланке биохимии фигурирует более 20 наименований, разберем основные из них.

Внутриклеточные ферменты: АЛТ, АСТ. Когда они повышаются — это говорит о том, что клетка страдает. Повышение свидетельствует о воспалительной патологии: гепатит, миокардит, инфаркт миокарда.

Общий белок. При его недостатке человек чувствует слабость. При нехватке альбумина появляются отеки. Повышение этого показателя свидетельствует о миеломной болезни — онкологическом заболевании.

Билирубин говорит о работе печени и желчевыводящих путей. Повышение может быть при гепатите или наследственной патологии — синдроме Жильбера. Снижение наблюдается, если человек придерживается вегетарианской пищи. При недостатке мясной пищи желчный пигмент вырабатывается мало.

Уровень глюкозы— чрезвычайно важный показатель для больных сахарном диабетом. Они регулярно его контролируют, чтобы не было резких скачков сахара.

Если у вас избыточный вес, повышенное артериальное давление и плохая наследственность, его рекомендуется проверять ежегодно не менее одного раза. У детей гипогликемия возникает из-за низкокалорийного питания и больших промежутков между приемами пищи. Поэтому, дорогие мамочки, дети — активные существа и дошкольника нужно кормить 4-5 раз в день.

Холестерин.

— Мнение о том, что холестерин — враг человека, ошибочно. Его недостаток более опасен для здоровья, чем его избыток, — убеждена врач. На фоне блокировки работы гормонов может развиться бесплодие и ожирение.

Высокие показатели могут говорить о риске возникновения сердечно-сосудистой патологии и атеросклероза, который впоследствии может привести к инфаркту и инсульту.

После 40 лет его рекомендуется сдавать ежегодно.

Излишек холестерина напрямую связан с питанием. Если ваше утро начинается с бутерброда с ветчиной, днем вы обедаете жареной картошкой, а ужинаете гамбургером и колой не удивляйтесь, что показатели зашкаливают.

О белковом обмене говорят мочевина и креатинин. Высокие показатели мочевины — это звоночек, что в работе мочевыделительной системы не все так хорошо. Ее переизбыток может стать осложнением в виде инфаркта миокарда и тромбоза вен. Он повышается у людей, в питании которых преобладает белок.

Калий и магний. Нехватка калия и магния проявляется в постоянной усталости, сердечной аритмии и судорогах. Этот элемент стимулирует ясность ума. Он понижается при приеме мочегонных и слабительных препаратах. Восполнить его можно не только медикаментозно, но и употребляя в пищу бобовые, цитрусовые, говядину и рыбу.

Кальций необходим для формирования костной ткани и зубов. Он играет важную роль в свертываемости крови. Его повышение может говорить о развитии опухолевого процесса или о проблемах с паращитовидными железами. Недостаток кальция при беременности грозит развитию патологии плода. Если вы заметили, что периодически чувствуете онемение рук и ног, ухудшение памяти и сна — самое время проверить наличие этого элемента в крови. В пожилом возрасте его нехватка может привести к остеопорозу, а, следовательно, повышенному риску перелома костей.