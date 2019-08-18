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Эксклюзия: В социальной изоляции пребывают почти 20% семей России

20:04 18.08.2019 Фото: pixabay
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В целом доля населения, находящегося под риском социальной эксклюзии, составила 13,1%.

Эксклюзия: В социальной изоляции пребывают почти 20% семей России
К исключенным из общества в РФ можно отнести почти 13% населения

К исключенным из общества в РФ можно отнести почти 13% населения.
По расчетам Высшей школы экономики, риск социального исключения актуален для 13,1% жителей и 19,8% домохозяйств в России. Его минимальные (1,7%) показатели зафиксированы в Москве, максимальные (34,3%) — в Хакасии. Наибольшие риски ограничения доступа к экономической и социальной сферам в стране имеют безработные (36,2%) и многодетные семьи (22%).

Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина. Они были сделаны в 2018 году по заказу Росстата на данных комплексного обследования условий жизни населения (КОУЖ) и опубликованы в этом году. Основой для определения риска социальной эксклюзии в РФ стала адаптированная версия соответствующего индекса ООН (UNDP), она учитывает ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни.

И включает понятие бедности, но не сводится к нему — речь, по существу, идет о таком сочетании бедности и других факторов, что домохозяйство де-факто изолируется от «большого» общества, формируя свой вариант замкнутой маргинальной субкультуры.

В целом доля населения, находящегося под риском социальной эксклюзии, составила 13,1%, а доля домохозяйств — 19,8%.
88% из них испытывали эксклюзии по трем компонентам индекса, 11,9% — по двум. Доля таких лиц в экономически активном возрасте (15–72 года), составившая 12%, ожидаемо оказалась значительно меньше, чем лиц, вышедших из него (22,6%). Доля находившихся под этим риском среди занятых в трудоспособном возрасте составила 6,7%, среди безработных — 36,2%, а незанятых трудоспособного возраста — 17,5%. Наименьшая доля семей, находившихся под риском социальной исключенности, оказалась среди состоявших из трех и четырех человек (соответственно 8,4% и 9%), а наибольшая — среди состоящих из одного человека (25,5%). Наличие в семье пенсионера на риски исключенности практически не влияет: у семьи, состоящей только из них (14,3%), они также практически не отличались от среднего показателя у всего населения страны.

Разрыв между минимальной (1,7% в Москве) и максимальной (34,3% в Хакасии) долями населения, которое находилось под риском социальной исключенности, очень велик.
Помимо Москвы в число регионов с наименьшим риском вошли Санкт-Петербург (2,8%), Татарстан (4,6%), Ленинградская область (5,5%), Ханты-Мансийский АО (5,8%) и Камчатский край (6,2%). На другом полюсе — Забайкальский край (31,6%), Тыва (29,6%), Еврейская автономная область (27,2%), Республика Алтай (25,6%) и Курганская область (24,6%). Риск исключенности в сельских поселениях (20,2%) более чем вдвое выше, чем в городах (9,9%).
Расчеты экспертов ВШЭ — одна из первых работ по определению социальной эксклюзии для страны. В перспективе сделать их регулярными планирует Росстат. Как ранее писал “Ъ”, с 2020 года ведомство расширит систему оценок показателей бедности, включив в нее, помимо измерения показателя абсолютной бедности, также данные о материальной депривации и социальной исключенности (подробнее см. “Ъ” от 25 апреля). Это, по замыслу правительства, даст ему больше информации для современного развития соцполитики в отношении бедных, которая в странах ЕС (где показатели социальной исключенности стали учитываться еще в 1990-х годах) перешла от финансовой поддержки семей к предоставлению им различных соцуслуг. Сейчас Минтруд пытается аналогичным образом выстроить пилотные проекты по борьбе с бедностью.

Источник: Ъ

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От редакции

Вы как вовлечены в социум?

Аноним, 18 августа 2019 20:53
О как! А если социум уже и состоит из маргинальных эксклюзионэров?

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