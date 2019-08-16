Космонавты Алексей Овичинин и Александр Скворцов с МКС поздравили Бердский электромеханический завод с 60-летием

Глава Бердска Евгений Шестернин поздравил Виктора Осина с 60-летием БЭМЗА

16 августа в Дворце культуры «Родина» проходит праздник, посвященный 60-летию Бердского электромеханического завода. Завод-юбиляр принимал поздравления от первых лиц города, правительства региона и даже из космоса.

— В каждом нашем полете в космос есть заслуга Бердского электромеханического завода. Скоро мы будем пролетать над Сибирью, которая в вашем лице дала возможность с огромной высоты видеть нашу планету. Гироскопы и другие узлы, выпущенные БЭМЗом, навсегда вписали его в историю освоения человеком космического пространства, —поздравили бэмзовцев в прямом включении космонавты Алексей Овичинин и Александр Скворцов.

Отметим, что сейчас на Международной космической станции также находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Вместе с ними на МКС пребывает итальянец Луки Пармитано и коллеги Хейга – Кристина Кук и Эндрю Морган.

Поздравляя с 60-летием, космонавты пожелали заводчанам сохранить взятую когда-то высоту и продолжить свой звездный полет.

— В бесконечном пространстве нам предстоит еще так много открытий, которые невозможны без каждого из вас! — поблагодарили они заводчан.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что уникальность БЭМЗа в стабильности. Есть холдинги, производственные объединения, а БЭМЗ был и остался заводом. Он презентовал Виктору Осину кедр как символ надежности, мощи и красоты.

— Оставайтесь такими же красивыми, мощными и сильными, — пожелал Евгений Анатольевич.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка поблагодарил за труд и поздравил с юбилеем.

После официального мероприятия, на площади около ДК «Родина» собралось около 1000 человек — был концерт, поздравление, в том числе и космонавтов, и шикарный салют на 4,5 минуты. В 22.25 праздник завершился. В понедельник 0 опять начнутся будни заводчан и начнется очередное десятилетие для БЭМЗа — уже седьмое. С праздником, заводчане!

Подробности в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова

