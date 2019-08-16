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За выгул опасных собак без намордника будут штрафовать на 30 тыс. рублей или арестовывать на 10 дней

20:25 16.08.2019 Фото: pixabay
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В России уже есть список опасных 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие опасность для людей. Но наказание за выгул их без намордника нет.

За выгул опасных собак без намордника будут штрафовать на 30 тыс. рублей или арестовывать на 10 дней
В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф

В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Текст обращения, направленного в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, есть в распоряжении RT.

Как отмечается в письме, несмотря на то что принятый в конце 2018 года закон «О жестоком обращении с животными» содержит запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника, наказание за нарушение этой нормы до сих пор не предусмотрено.

«Наличие объективно существующей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов», — считает правозащитник.

Он предлагает дополнить Административный кодекс статьёй «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак», которая будет предусматривать наказание в виде штрафа, ареста или обязательных работ за отсутствие поводка и намордника при выгуле опасной собаки, за исключением тех случаев, когда животное выгуливают на огороженной территории.

Аманлиев также напомнил, что перечень опасных пород собак уже принят правительством.

В него вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.

Источник: RT

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Аноним, 16 августа 2019 22:10
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