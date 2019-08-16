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Дождались: Закрытые кассы РКЦ по оплате за ЖКУ вновь открылись в Бердске

15:00 16.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Касса в здании отдела по делам молодежи восстановила работу с 13 августа.

Дождались: Закрытые кассы РКЦ по оплате за ЖКУ вновь открылись в Бердске
РКЦ открыла три новых пункта приема платежей

Открылась долгожданная третья и последняя касса РКЦ в Бердске. С 14 августа жители Бердск могут заплатить за коммуналку в здании отдела по делам молодежи Бердска по адресу: ул. Ленина, 38. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», директор РКЦ Рамиз Масимов предполагал, что касса откроется не позднее 12 августа. Свое обещание он исполнил.

Бердчане дождались открытия трех пунктов приема платежей Расчетно-кассового центра несколько месяцев. Горожанам приходилось давиться в очередях, чтобы заплатить за коммуналку. Одной из причин такого ажиотажа очередники называли закрытие касс по двум адресам: ул. Островского, 174 и ул. Ленина, 18. Горожане были крайне не довольны работой РКЦ и требовали открыть новые кассы.

Сегодня платежи за ЖКУ принимают 16 кассовых окон в 10 пунктах расчетно-кассового центра. Так, 2 кассовых окна по адресу: ул. Островского, 122 принимают горожан с 8 утра до 18.30 вечера. Одно окно в ГУМе по адресу: ул. Ленина,31/1 с 9.35 утра до 18.05 вечера. Три кассовых окна в магазине «Европа» работают с 9.30 утра до 18.00. Одна касса РКЦ по адресу: ул. Островского, 174 принимает бердчан с 9.45 утра до 18.15 вечера.

Три кассовых окна в магазине «Антрекот» по адресу: ул. Микрорайон 58 строение 2 работает с 8.20 утра до 18.50 вечера. Касса по адресу ул. Черемушная,4/1 в магазине «Пятерочка» работает с 10.10 утра до 18.40 вечера. Два кассовых окна по адресу: ул. Павлова, 6 работают с 10.30 до 19.00 вечера. Вновь открывшийся пункт приема платежей в здании МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: ул. Ленина, 18 работает с 10 утра до 18.30 вечера. Касса по адресу: ул. Микрорайон Северный, 19/2 работает с 9.15 утра до 17.45 вечера. Касса в здании ОДМ по адресу: ул. Ленина, 38 работает с 10.30 утра до 18.30 вечера. Во всех кассах выходной воскресенье и понедельник.

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От редакции

Очередь исчезла?

Аноним, 16 августа 2019 15:05
Очередь естественно не исчезла, просто стала короче и стоять теперь нужно не три часа как раньше, а поменьше!

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