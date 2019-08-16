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Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

14:15 16.08.2019 Фото: pixabay
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Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев.

Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона детей

Две россиянки в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями в 2018 году, говорится в тематическом отчете Росстата. Как пояснил РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, это исключительные случаи.
В Росстате РИА Новости уточнили, что отчет основан на информации органов записи гражданских состояний.
По данным ведомства, еще одна женщина старше 60 лет в 2018 году родила второго по счету ребенка. Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
«Такое бывает как исключительные случаи, если здоровье человека позволяет», — прокомментировал Вишневский рождение ребенка в возрасте старше 60 лет.
Он отметил, что «область достаточно деликатная, кто-то может в таком возрасте случайно забеременеть или наоборот — хотеть родить».
Всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона детей, из них 340 тысяч младенцев родились у незамужних женщин.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Готовы родить после 50 лет?

Татьяна, 16 августа 2019 14:26
Это если маме на момент рождения больше 60 лет, да еще первенец.. кто ребенка-то будет потом на ноги ставить?
Аноним, 16 августа 2019 14:34
Старшие дети.
a.danilov, 16 августа 2019 14:38
какие старшие? это первенцы
Аноним, 16 августа 2019 14:42
Данилов, "еще одна женщина старше 60 лет в 2018 году родила второго по счету ребенка"
А про первенца ответила - государство поднимет..
a.danilov, 16 августа 2019 14:48
а то, что там 65 первенцов у возрастных от 50 до 59, заметили? Ну, очевидно же что речь о первенцах у рожениц после 60. Иначе- не уникальненько как-то выйдет.
Аноним, 16 августа 2019 14:33
В России растет количество людей с синдромом Дауна....
Это еще одна новость. В продолжение этой.

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