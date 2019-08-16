Видео взлета и попадания птиц в двигатель снял пассажир жестко приземлившегося Airbus A321

Птицы и самолёты — их встреча опасна

«Дважды пролетел над забором кукурузного поля Берда. Догнал стаю птиц на втором круге, одну убил, она упала на поверхность крыла и свалилась при резком крене». Это рассказ 1905 года создателя первого в мире моторного самолёта авиатора Орвилла Райта о столкновении с птицей в воздухе. С тех пор случаев этих было много, и чем выше были скорости полётов, тем опаснее они становились. Bird Strike (столкновение самолёта и пернатого) может вызвать аварию, известно много смертельных случаев. Bird Strike — опасная штука, которая почти всегда приводит к повреждению борта, иногда к аварии и даже гибели пассажиров.

Почему это опасно?

Птица — маленькая и мягкая, самолёт — большой и твёрдый. Именно поэтому большинство не знакомых с авиацией людей не воспринимают столкновение с птицей как серьёзную опасность. И это — большая ошибка. Самолёт взлетает на скорости, на которой столкновение с любым предметом гарантированно наносит повреждение. Встреча с пятикилограммовой птичкой на скорости 270 км/ч — это удар, по силе равный удару от падения железки весом в 100 кг с высоты в 15 метров. Птицы пробивают стёкла кабины, оставляют вмятины на корпусе. Однако по статистике, 51% столкновений приходится именно на двигатель.



Самолётные турбины спереди работают как огромный пылесос, и птицу, оказавшуюся на их пути, затягивает в лопатки, что ещё увеличивает скорость.Во время взлёта двигатели лайнеров работают на предельной мощности, турбины вращаются очень быстро. Если птица попадает в мотор в этот момент, она наносит максимальное повреждение: одна лопатка, смещаясь, задевает другую, третью — и так далее: эффект домино полностью выводит двигатель из строя.

Как и когда это происходит?

Чаще всего bird strikes происходят на малых высотах — во время взлёта и посадки, в дневное время. Только в России в год происходит около 7000 случаев. Не спешите пугаться этой огромной цифры — статистика учитывает не только пассажирские, но и военные и грузовые рейсы, а большинство столкновений происходит с мелкими птичками, для самолётов не опасными. Современные самолёты строят так, чтобы они без проблем выдерживали столкновение с птицей весом 1,8 кг. Корпус, но не двигатель.

Движки при встрече с птичкой просто автоматически отключаются — производитель гарантирует безопасное отключение при попадании в лопатки тушки до 2 кг. Гуси, которые иногда весят 3 кг и больше, считаются одними из самых опасных для авиации птиц. Но ещё опаснее — столкновение со стаей, что и случилось с аэробусом «Уральских авиалиний». В этом случае птицы попадают в разные части самолёта и иногда выводят из строя оба двигателя.

Что происходит при отказе двигателя?

У Airbus A321, потерпевшего аварию в Раменском, было два двигателя. Пассажирские бывают также и трёхдвигательные (Ту-154, «Боинг-727») и четырёхдвигательные («Боинг-747», Ил-96). Все самолёты рассчитаны на продолжение полёта и безопасную посадку при отказе одного из двух двигателей. Отказ одного из трёх движков на Ту-154 практически незаметен.



Если отказывают все двигатели (как это случилось у аэробуса «Уральских авиалиний»), самолёт всё ещё не падает камнем. Чтобы сохранить скорость, он начинает снижаться, планировать — это похоже на то, как автомобиль катится с горки по инерции. С высоты в 10 тысяч метров лайнер может планировать на расстоянии до 140 километров. Однако отсутствие двигателей делает его очень плохо управляемым, посадить такую машину очень трудно.

Как борются с птицами?

И самолёты, и аэропорты оборудованы специальными устройствами, издающими отпугивающие птиц звуки. В некоторых аэропортах для отпугивания используют акустические пушки и даже пиротехнику. Также особые службы следят за тем, чтобы птицы не гнездились рядом с полосами. В Европе и Америке следят за тем, чтобы вокруг аэропортов не было не только самих птиц, но и потенциальной пищи для них. Тем не менее птички регулярно встречаются с самолётами, и окончательного решения этой проблемы пока не найдено.



Источник: mash.ru