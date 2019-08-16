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Выиграть миллион помог голодный кот

09:00 16.08.2019 Фото: BirminghamMail
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Кот по кличке Джинджер Том Шорткейк требовал еды и погнал хозяина в магазин. А хозяин купил лотерейный билетик, который принес ему 1 млн фунтов.

Выиграть миллион помог голодный кот
Джинджер Том Шорткейк

Был обычный вечер, вся семья уже дома, никто никуда сегодня больше не собирался. Однако мирные планы на кресло и телевизор нарушил домашний любимец, кот по кличке Джинджер Том Шорткейк. У Шорткейка, понимаете ли, закончился корм. Кушать ничего иного кот не желал и своим истошным мяуканьем вынудил все-таки хозяина отправиться в ближайший магазинчик при заправке. А в магазине мистер Хэнкок вдруг внезапно решил прикупить билет моментальной лотереи.

Билетик оказался выигрышным – 1 миллион фунтов (79 миллионов рублей).

Это случилось в британском Мэнсфилде. 46-летний Эндрю Хэнкок и его 43-летняя супруга Пола имеют свой небольшой бизнес, но такие деньги им даже не снились.

И да, про кошачий корм в тот вечер, увидев на билете семизначное число, мистер Хэнкок опять забыл. Пришлось отрезать коту на ужин дорогущей ветчины, но теперь семья (и кот) могут себе это позволить.

В ближайшее время новоиспеченные миллионеры планируют отпуск в Австралии. Пока же единственная покупка, которую они сделали, — это новый телефон для их 12-летнего сына. Об этом 13 августа сообщает BirminghamMail.

Источник: province.ru

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