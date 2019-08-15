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Красота / Общество

Дефицит йода приводит к ожирению

21:34 15.08.2019 Фото: pixabay.com
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Употребляйте больше молочных продуктов, рыбы и морепродуктов. Налегайте как можно более активно на морские водоросли.

Дефицит йода приводит к ожирению
В целом, при низком уровне йода уровень щитовидных гормонов в организме снижается, что нарушает активность щитовидной железы и провоцирует прибавку веса

Нутриционисты говорят, что в рационе многих женщин ощущается серьезный дефицит йода. К счастью, есть способ довольно быстро исправить это положение.

Многие из нас подсчитывают каждую съеденную калорию, регулярно посещают спортзал, но никак не могут добиться похудения. Вполне возможно, что причина этого кроется в чём-то другом.

В частности, это может быть связано с дефицитом минерала йода в рационе, который крайне необходим для здорового метаболизма, то есть процесса сжигания калорий

. Многие диетологи и нутриционисты в последние годы выражали опасения о том, что в рационе современных взрослых женщин ощущается сильнейший дефицит йода. Среди 10 характерных признаков этого дефицита прибавка веса, отечность, спутанность сознания, нехватка энергии, нарушения функции щитовидной железы, задержка воды в организме, нарушения сна, хрупкость ногтей, увеличение щитовидной железы, а также выпадение волос.

В целом, при низком уровне йода уровень щитовидных гормонов в организме снижается, что нарушает активность щитовидной железы и провоцирует прибавку веса. Причиной дефицита йода может быть специфическая почва, в которой не хватает этого минерала, слишком большое количество капустных продуктов в рационе, а также нарушенное здоровье желудочно-кишечной системы. В любом случае, данный дефицит необходимо восполнить, и сделать это не так сложно.

Употребляйте больше молочных продуктов, рыбы и морепродуктов. Налегайте как можно более активно на морские водоросли. Среди источников йода растительного происхождения можно отметить чернослив, бобы, а также цельнозерновые. Можно принимать и пищевые добавки с йодом, но их выбор лучше сделать по совету опытного специалиста.

Источник: МедикФорум

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