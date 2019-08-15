Госдума поддерживает 4-дневную рабочую неделю с сохранение зарплаты

Новая экономика требует от человека не столько определенного количества часов, сколько качества работы в эти часы

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что сохранение уровня заработной платы является важным условием при обсуждении перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, широкая дискуссия вокруг соответствующей идеи Федерации независимых профсоюзов России может стартовать уже в сентябре.

«Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье — например, пройти диспансеризацию»,

сказал Андрей Исаев.

Парламентарий отметил, что во фракции «Единая Россия» поддерживают инициативу ФНПР о введении четырехдневной рабочей недели, и напомнил, что ранее аналогичную идею озвучил глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

«Новая экономика требует от человека не столько определенного количества часов, сколько качества работы в эти часы. А человек, имеющий больше времени для отдыха и повышения своей квалификации, безусловно, будет работать производительнее», отметил депутат.

Андрей Исаев добавил, что переход к четырехдневной рабочей неделе должен осуществляться постепенно, что позволило бы «работодателям и работникам перейти на новый режим работы без потрясений».

При этом первый замруководителя фракции напомнил, что еще в начале XX века казалось невозможным предложение о переходе на восьмичасовой рабочий день. Переход на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы — тоже вполне осуществимая инициатива, считает Исаев.

Он отметил, что «депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта».

Профсоюзы предложили рассмотреть на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сокращение трудовой недели до 4 дней.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты России свои предложения о введении четырехдневной рабочей недели без ущерба в оплате труда.

В федерации отметили, что поддерживают идею о сокращении рабочей недели в рамках оптимизации времени труда и отдыха, но подчеркнули, что обязательно нужно сохранять прежний размер зарплаты.

В свою очередь член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин считает, что введение четырехдневной рабочей недели благоприятно скажется на экономике РФ.

Источник: dumatv.ru