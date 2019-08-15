15.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Госдума поддерживает 4-дневную рабочую неделю с сохранение зарплаты

18:00 15.08.2019 Фото: pixabay
0

Введение четырехдневной рабочей недели благоприятно скажется на экономике РФ, считают депутаты.

Госдума поддерживает 4 дневную рабочую неделю с сохранение зарплаты
Новая экономика требует от человека не столько определенного количества часов, сколько качества работы в эти часы

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что сохранение уровня заработной платы является важным условием при обсуждении перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, широкая дискуссия вокруг соответствующей идеи Федерации независимых профсоюзов России может стартовать уже в сентябре.

«Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье — например, пройти диспансеризацию»,

сказал Андрей Исаев.
Парламентарий отметил, что во фракции «Единая Россия» поддерживают инициативу ФНПР о введении четырехдневной рабочей недели, и напомнил, что ранее аналогичную идею озвучил глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

«Новая экономика требует от человека не столько определенного количества часов, сколько качества работы в эти часы. А человек, имеющий больше времени для отдыха и повышения своей квалификации, безусловно, будет работать производительнее», отметил депутат.

Андрей Исаев добавил, что переход к четырехдневной рабочей неделе должен осуществляться постепенно, что позволило бы «работодателям и работникам перейти на новый режим работы без потрясений».

При этом первый замруководителя фракции напомнил, что еще в начале XX века казалось невозможным предложение о переходе на восьмичасовой рабочий день. Переход на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы — тоже вполне осуществимая инициатива, считает Исаев.

Он отметил, что «депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта».

Профсоюзы предложили рассмотреть на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сокращение трудовой недели до 4 дней.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты России свои предложения о введении четырехдневной рабочей недели без ущерба в оплате труда.

В федерации отметили, что поддерживают идею о сокращении рабочей недели в рамках оптимизации времени труда и отдыха, но подчеркнули, что обязательно нужно сохранять прежний размер зарплаты.
В свою очередь член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин считает, что введение четырехдневной рабочей недели благоприятно скажется на экономике РФ.

Источник: dumatv.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто сошел с ума?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Госдума поддерживает 4-дневную рабочую неделю с сохранение зарплаты
18:00 15-08-2019
Госдума поддерживает 4-дневную рабочую неделю с сохранение зарплаты
Сорвал золотую цепочку с кулоном с шеи пенсионерки грабитель в Новосибирске
17:45 15-08-2019
Сорвал золотую цепочку с кулоном с шеи пенсионерки грабитель в Новосибирске
Врача из Новосибирска Аллу Дробинскую назначили главврачом ЦГБ Бердска 1
17:45 15-08-2019
Врача из Новосибирска Аллу Дробинскую назначили главврачом ЦГБ Бердска
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребенку
17:30 15-08-2019
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребенку
Запретить вывоз леса в Китай может Россия
17:15 15-08-2019
Запретить вывоз леса в Китай может Россия
БердскСпасибо за каждый рубль: Инвалид-колясочник из Бердска благодарит за собранные 93 483 рубля жителей Бердска
17:10 15-08-2019
Спасибо за каждый рубль: Инвалид-колясочник из Бердска благодарит за собранные 93 483 рубля жителей Бердска
Популярность курортов Кубани и Крыма выросла среди россиян
17:06 15-08-2019
Популярность курортов Кубани и Крыма выросла среди россиян
Советы учителя: как подготовить ребенка к 1 классу?
17:03 15-08-2019
Советы учителя: как подготовить ребенка к 1 классу?
Болтон обвинил Россию в краже технологий США по гиперзвуковому оружию
17:00 15-08-2019
Болтон обвинил Россию в краже технологий США по гиперзвуковому оружию
Яблоко и чай снижают риск смерти от рака и болезней сердца
16:58 15-08-2019
Яблоко и чай снижают риск смерти от рака и болезней сердца