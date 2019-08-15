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Болтон обвинил Россию в краже технологий США по гиперзвуковому оружию

17:00 15.08.2019 Фото: pixabay
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Он полагает, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском демонстрирует попытки России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия.

Болтон обвинил Россию в краже технологий США по гиперзвуковому оружию
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий

Он также заявил, что инцидент на военном полигоне под Архангельском демонстрирует попытки России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.
В транслировавшемся в среду интервью радиостанции «Голос Америки» его попросили прокомментировать инцидент на военном полигоне под Северодвинском.

«Этот [инцидент] свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она [Россия] все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, [но и] создавать новые виды средств доставки — гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», — утверждал Болтон.

По его версии, «этот потенциал и возможность того, что другие страны [смогут] заполучить его, остается реальной проблемой для Соединенных Штатов и их союзников».

«В этом нет сомнений», — указал помощник президента.

Он полагает, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском демонстрирует попытки России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия. «Это пример того, что Россия пытается добиться технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия. Очевидно, что что-то здесь пошло не так», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать этот инцидент, призвав журналистов ориентироваться на информацию российских организаций, в частности организации, проводившей испытания, а не на заявления американского лидера.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) произошел 8 августа. 10 августа госкорпорация «Росатом» проинформировала, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять ее сотрудников, трое госпитализированы.

Источник: ТАСС

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