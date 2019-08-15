Как сделать идеальный дизайн наклейками для ногтей

Попробуйте сделать свой собственный дизайн наклейками для ногтей. Это способ предназначен чтобы каждый раз получать новый маникюр и легко копировать узор или рисунок с ногтей. Дополнительный бонус — вам не нужно беспокоиться о сухих, грязных или мокрых ногтях.

Материалы и инструменты:

Базовый слой.

Топовое покрытие.

Несколько цветов лака для ногтей.

Жидкость для снятия лака.

Пилочка для ногтей.

Короткий пинцет.

Полиэтиленовый пакет или пленка. Создание наклейки:



Краска

Нарисуйте 10 маленьких прямоугольников на полиэтиленовом пакете. Убедитесь, что размер прямоугольников покроет ваши ногти. Подождите 5 минут и нанесите второй слой.

Начните проектировать

Здесь вы можете добавить любой рисунок ногтей, который вам нравится, на ваши наклейки для ногтей. Выберите легкий дизайн, например, абстрактные брызги. Его просто сделать, разбрызгивая лак для ногтей на наклейки.

Убедитесь, что лак высох между слоями

Дайте лаку высохнуть между слоями. Затем добавьте немного черного и серого лака для ногтей, чтобы завершить образ. В зависимости от того, сколько слоев лака вы использовали, подождите примерно 1-2 часа, чтобы лак высох.

Очистите

На этом этапе важно, чтобы наклейки для ногтей были сухими. Осторожно снимите их с полиэтиленового пакета пинцетом.

Базовая основа

Нанесите базовый слой на чистую ногтевую пластину без лака.

Примените наклейки

Прежде, чем базовая поверхность высохнет, приклейте новую наклейку на ноготь.

Очертания формы

Обрежьте лишние части наклейки ножницами и пилочкой.

Закончите с верхним слоем

После прикрепления наклейки на ноготь нанесите один слой топа. Пройдитесь кисточкой по краям, чтобы закрепить наклейку на месте.

Разновидности наклеек для ногтей

На рынке доступно много видов наклеек для ногтей. Они удобны в использовании и легко наносятся на ногти. Вы можете получить великолепный маникюр или педикюр за меньшее время, используя заранее разработанные



наклейки на ногти

. Кроме того, они являются отправной точкой для тех любителей нейл-арта, которые не умеют самостоятельно создавать дизайны маникюра.

Каждый вариант наклейки имеет свой метод нанесения. Вы можете легко наносить эти наклейки на обе руки самостоятельно и без ошибок. Тем не менее, иногда бывает трудно сделать маникюр не доминирующей рукой.

Простые наклейки с клейкой подложкой

Они бывают самых разных дизайнов, от цветов до мультфильмов. Их легко наносить, просто очистите и приклейте. Вы просто должны быть креативными, и нет никаких ограничений на прекрасный маникюр, который вы можете получить.

Кружевные наклейки для ногтей

Кружевные наклейки для ногтей похожи на простые наклейки для ногтей, но единственное отличие — в полосках. Вы должны разрезать кружевную наклейку в соответствии с вашими требованиями, а затем наклеить ее на ногти. Они также бывают разных конструкций и цветов. Они действительно выглядят великолепно, когда их применить.