Видео жестко приземлившегося из птиц самолета А321 в поле под Жуковским выложено в сеть

Пилоты смогли приземлить самолет «на брюхо», однако в результате посадки пострадали 23 человека. Всего на борту было более 230 человек. (СПИСОК ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ)

Самолет начал снижаться после столкновения с чайками.

В Московской области аварийно приземлился пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».

Вскоре после взлета из Жуковского лайнер, на борту которого находились более 230 человек, столкнулся со стаей чаек. Две птицы попали в разные двигатели, после чего самолет начал снижаться. Пилоты смогли приземлить самолет «на брюхо», однако в результате посадки пострадали 23 человека.

РЕН ТВ публикует список пассажиров, которых госпитализировали после инцидента:

1. Григорий К., 10 лет;

2. Милана К., 1 год;

3. Диана К., 8 лет;

4. Виктория Н., 7 лет;

5. Игорь Н., 28 лет;

6. Нина Л., 69 лет;

7. Светлана Б., 34 года.

Шестеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее второй пилот самолета А321 рассказал о моменте аварийной посадки.

Источник: ren.tv