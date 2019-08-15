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Более 1000 мусульман молились в честь праздника Курбан-байрам в Бердске

16:00 15.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Только 700 мусульман в главный исламский праздник совершили утренний намаз с мулой из мечети Новосибирска в бердском спорткомплексе «Восток».

Более 1000 мусульман молились в честь праздника Курбан байрам в Бердске
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Сюжет: Обряды мусульман

Более 1000 мусульман молились в честь праздника Курбан байрам в Бердске

Более 1000 мусульман молились в честь праздника Курбан-байрам в БердскеКак совершить никах: Осыпает золотом перед свадьбой будущую жену мусульманин в БердскеЕщё 1 новость

Один из самых знаковых религиозных торжеств, напоминающий мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Всевышнего,отмечали мусульмане по всему миру 11 августа. Бердск — не исключение.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель мусульманской общины в Бердске Карим Худжабеков, около 700 человек совершили утренний намаз на территории спорткомплексе «Восток» в минувшее воскресенье в Бердске.

— Только 700 человек помолились вместе в шесть часов утра. Но в Бердске более 1000 мусульман совершили намаз в честь праздника Курбан-байрам. Намаз провел мула из мечети Новосибирска и обряд длился около двух часов, — рассказал Карим Тимурович.

Имам-хатыб соборной мечети Новосибирска Салим Шакирзянов в беседе с «Курьер. Сред. Бердск» отметил, что этот праздник наступает через 70 дней после еще одного важнейшего дня — Уразы-байрама — окончание поста в месяц Рамадан. К празднованию мусульмане готовятся заранее и в течение 10 дней соблюдают пост.

— Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения. После праздничной молитвы верующие закалывают барана, вспоминая о поступке пророка Ибрагима. Крупный рогатый скот должен быть двухгодовалым, а овцы — годовалыми. У животных не должно быть болезней и серьезных недостатков, портящих мясо. Положено одну треть жертвенных животных отдать беднякам или детским домам, одну треть раздать гостям и родственникам, и еще одну треть оставить семье. В этот день принято навещать близких и молиться за умерших. Также верующие должны раздавать милостыню. Но каждый мусульманин должен молиться не только по праздникам, но и совершать намазы ежедневно, — отметил Салим Накипович.

Празднование Курбан-байрама длится три-четыре дня и считается желательным и благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям, которым принято дарить подарки. Стоит отметить, что этот праздник мусульмане отмечают в честь пророка Ибрагима и его подвига. Однажды ему во сне явился ангел Джабраил и передал, что Аллах велит принести в жертву старшего сына Исмаила. Ибрагим, несмотря на душевные страдания, все-таки согласился принести в жертву родного человека. К слову сказать, сын тоже был готов умереть по воле Бога. Но когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать, а жертва сына была заменена бараном. Это было испытание веры, и Ибрагим успешно прошел его.

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