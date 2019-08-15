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Более 100 керамических плиток handmade украсили фасад художественной школы «Весна» в Бердске

16:45 15.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Нефертити, солнышко и колобок появились на стене «художки».

Более 100 керамических плиток handmade украсили фасад художественной школы «Весна» в Бердске
Керамические плиточки с замысловатыми рисунками привлекают внимание горожан

Одна из стен детской художественной школы «Весна» недавно преобразилась. На ней появились керамические плиточки с разными замысловатыми рисунками.
Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» директор художественной школы «Весна» Татьяна Юдина, идея украсить необычно стену принадлежит преподавателям.
— Плиточки делали ребята разного возраста, в разных техниках. Уже выложили более 100. В планах украшать стену дальше.
Горожане по-достоинству оценили произведения больших и маленьких мастеров.
— Я не перестаю удивляться таланту преподавателей из детской художественной школы «Весна». Самое ценное, что свое мастерство они предают деткам. Моя дочь всего два года ходит в школу, а столько всего умеет. Мы уже перестали покупать подарки родным и знакомым, дарим работы нашей мастерицы, — поделилась мама Вероника.

Более 100 керамических плиток handmade украсили фасад художественной школы «Весна» в Бердске
Более 100 керамических плиток handmade украсили фасад художественной школы «Весна» в Бердске
Более 100 керамических плиток handmade украсили фасад художественной школы «Весна» в Бердске
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От редакции

Видели красивую стену?

zizou, 15 августа 2019 17:17
ВАУ!!! молодцы какие!!! ну очень шикарно!!!

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