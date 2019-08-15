Более 100 керамических плиток handmade украсили фасад художественной школы «Весна» в Бердске

Керамические плиточки с замысловатыми рисунками привлекают внимание горожан

Одна из стен детской художественной школы «Весна» недавно преобразилась. На ней появились керамические плиточки с разными замысловатыми рисунками.

Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» директор художественной школы «Весна» Татьяна Юдина, идея украсить необычно стену принадлежит преподавателям.

— Плиточки делали ребята разного возраста, в разных техниках. Уже выложили более 100. В планах украшать стену дальше.

Горожане по-достоинству оценили произведения больших и маленьких мастеров.

— Я не перестаю удивляться таланту преподавателей из детской художественной школы «Весна». Самое ценное, что свое мастерство они предают деткам. Моя дочь всего два года ходит в школу, а столько всего умеет. Мы уже перестали покупать подарки родным и знакомым, дарим работы нашей мастерицы, — поделилась мама Вероника.