Одна из стен детской художественной школы «Весна» недавно преобразилась. На ней появились керамические плиточки с разными замысловатыми рисунками.
Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» директор художественной школы «Весна» Татьяна Юдина, идея украсить необычно стену принадлежит преподавателям.
— Плиточки делали ребята разного возраста, в разных техниках. Уже выложили более 100. В планах украшать стену дальше.
Горожане по-достоинству оценили произведения больших и маленьких мастеров.
— Я не перестаю удивляться таланту преподавателей из детской художественной школы «Весна». Самое ценное, что свое мастерство они предают деткам. Моя дочь всего два года ходит в школу, а столько всего умеет. Мы уже перестали покупать подарки родным и знакомым, дарим работы нашей мастерицы, — поделилась мама Вероника.
Более 100 керамических плиток handmade украсили фасад художественной школы «Весна» в Бердске
Нефертити, солнышко и колобок появились на стене «художки».
Одна из стен детской художественной школы «Весна» недавно преобразилась. На ней появились керамические плиточки с разными замысловатыми рисунками.
От редакции
Видели красивую стену?