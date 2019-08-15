Виктор Осин: Главное достояние БЭМЗа — это люди

16 августа БЭМЗ отпразднует свой юбилей

На протяжении четырех месяцев сотрудники Бердского электромеханического завода встречаются и вспоминают историю работы на заводе. За 60 лет существования знаменитого завода практически в каждой семье Бердска накопились приятные воспоминания о работе на БЭМЗе.

Завтра же, 16 августа, БЭМЗ с размахом отметить свой юбилей на территории и в ДК «Родина».

Так, с 15:00 на территории Дворца культуры начнется развлекательная программа для детей. С 16:00 в большом зале ДК «Родина» состоится торжественное собрание, а спустя два часа на площади Дворца культуры начнется праздничный концерт. В 22:00 у ДК «Родины» в честь юбиляров для всех жителей Бердска прогремит праздничный салют.

Председатель Совета директоров АО «БЭМЗ» Виктор Остин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что около 60 тыс. бердчан трудились и трудятся на заводе. И это праздник не только заводчан, но и всех жителей Бердска.

— БЭМЗ – это часть истории и будущего Бердска, и юбилей завода – это наш общий праздник! Уважаемые заводчане, от всего сердца поздравляю вас с 60-летием БЭМЗа! Это весомая дата, которая позволяет, оглянувшись назад, с уверенностью сказать: мы смогли, мы достигли поставленных задач. БЭМЗ подошел к юбилею с богатым прошлым и серьезными планами на будущее. За последние годы мы освоили производство деталей и узлов для авиации, для атомного подводного флота, приступили к изготовлению сложных наукоемких изделий гражданского направления.

Завод сегодня — это градообразующее предприятие Бердска, сохранившее профиль производства. Главное достояние БЭМЗа — это люди. Они создали мощный завод и оставили прекрасные традиции новым поколениям. Благодаря вам, дорогие заводчане, предприятие стабильно работает и сегодня. На пороге славного юбилея я говорю вам слова благодарности и признательности.

Дорогие бердчане, желаю каждому из вас крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и веры в будущее. Дай вам Бог всего хорошего! А заводу — процветания, надежных партнеров и достижения самых амбициозных целей. С праздником!