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Стоп-брак: Меньше женятся россияне

13:00 15.08.2019 Фото: pixabay
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За первые шесть месяцев этого года в России было заключено 333,1 тысячи браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

Стоп брак: Меньше женятся россияне
Россияне стали меньше жениться

Число регистраций браков в России за первые шесть месяцев этого года снизилось к аналогичному периоду 2018 года на 46 тысяч записей, а разводов – на 64,4 тысячи, сообщает Росстат.
За первые шесть месяцев этого года в России было заключено 333,1 тысячи браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года.
В то же время, по данным Росстата, существенно снизилось и число разводов — их за январь-июнь этого года стало меньше на 21,8% — 231 тысяча записей.
При этом лидерами по росту числа свадеб стали два региона — Тува и Ингушетия, где количество молодоженов увеличилось на 2,7% и 2,6%, соответственно. Регионами, где количество регистраций браков сократилось больше всего, стали Чукотка — на 23%, Адыгея и Костромская область — на 20,6%.
Самый большой рост по числу разводов показали Карелия, Ненецкий автономный округ и Удмуртия — 7,7%, 3,6% и 0,6%, соответственно. Наибольшее падение по количеству разводов Росстат зафиксировал на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях — на 33,9%, 32,7% и по 32,6%, соответственно.

Источник: РИА Новости

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