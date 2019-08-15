86% православных прошли таинство крещения

При этом 12% опрошенных, декларирующих принадлежность к православной вере, обряда крещения не проходили. Реже других относят себя к сторонникам православия люди от 18 до 24 лет (23%).

Абсолютное большинство сторонников православной веры прошли обряд крещения

Таинство крещения, считают россияне, обязательный обряд приобщения к православной вере. Его прошел практически каждый последователь этой религии.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, сколько россиян считают себя православными и каково в нашем обществе отношение к обряду крещения.

Православие — самая распространенная религия среди россиян. Приверженность ей декларируют 63% россиян. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (65%), от 45 до 59 лет (65%) и старше 60 лет (74%). Реже других относят себя к сторонникам православия представители молодежи от 18 до 24 лет (23%), хотя в группе респондентов от 25 до 34 лет доля сторонников православия выше в 3 раза – 62%.

Абсолютное большинство сторонников православной веры прошли обряд крещения (86%), из которых 66% приняли таинство крещения по решению родителей или родственников, а 20% решили вступить в ряды православных самостоятельно. Причем в первом случае прохождение обряда крещения происходило чаще всего в детском возрасте (средний возраст прохождения обряда крещения составил четыре года, однако чаще всего россияне крестят детей в годовалом возрасте), а во втором случае люди обычно принимают решение уже в более зрелом возрасте (средний возраст — 31 год, наиболее распространенный — 30 лет).

Мотивацией для тех россиян, кто самостоятельно решил принять таинство крещения, чаще всего является желание воцерковиться, осознание того, что это необходимо, а также состояние души (20%). Еще 15% из них хотели таким образом обозначить свою причастность к православной вере и утвердить собственную веру в Бога, 14% последовали примеру крещеных родственников, окружению, 12% крестились вместе со своими детьми.

При этом 12% опрошенных, декларирующих принадлежность к православной вере, обряда крещения не проходили. Однако 19% из них хотели бы принять таинство крещения, чаще всего с целью быть ближе к Богу, утвердить свою веру (19%) или потому, что так принято (12%). Большинство же представителей этой группы не планируют в будущем креститься (68%), а среди причин обычно называют отсутствие веры (29%), интереса и желания (20%), смысла в этом действии (14%).

В целом россияне придерживаются мнения, что православному человеку необходимо проходить обряд крещения (75%). Особенно актуальна эта точка зрения среди представителей женской аудитории (79%) и людей старшего возраста 60+ (82%). Обратного мнения придерживаются 8% опрошенных, преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (19%) и от 25 до 34 лет (13%).

Относительно оптимального периода для приобщения к православной вере большинство высказываются в пользу прохождения обряда крещения в детском возрасте (60%). Чаще всего так считают женщины (64%), 45-59-летние граждане (63%) и люди старшего возраста 60+ (69%). При этом треть опрошенных считают, что лучше принимать решение о принятии таинства крещения во взрослом возрасте (34%). Данная точка зрения распространена среди мужчин (39%), а также респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (59%), от 25 до 34 лет (38%) и от 35 до 44 лет (37%).

Источник: ВЦИОМ