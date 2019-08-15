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Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет

10:52 15.08.2019
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В преддверии Дня строителя в Искитиме состоялось официальное торжество по случаю 85-летия со дня ввода в эксплуатацию Чернореченского цементного завода (ныне АО «Искитимцемент»).

Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет

Мероприятие, состоявшееся 9 августа в городском доме культуры «Молодость», объединило работников и ветеранов производства, представителей органов государственной власти, общественных организаций и бизнес-партнеров компании.
От имени Полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло юбиляров поздравил начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления аппарата полпредства Василий Соколов. В своем выступлении он отметил, что «Искитимцемент» – это бренд, который известен строителям не только нашего региона, но и всей Сибири. «Надежность и долговечность зданий, построенных с использованием искитимского цемента – лучшее подтверждение высокому качеству продукции. Значит, спрос остается высоким, предприятие будет и впредь обеспечено заказами, а цементники – работой», – сказал Василий Соколов.
Член комитета технического развития АО «Искитимцемент», исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Сергей Шепталин зачитал праздничное обращение председателя Совета директоров Олега Шарыкина к коллективу. «Цементный завод Искитима по праву считается одним из символов промышленной мощи Сибири, – отмечено в телеграмме. – Обеспечивая стабильно высокое качество выпускаемых материалов и достойный уровень сервиса, «Искитимцемент» входит в число лидеров отрасли, с гордостью носит имя завода, строящего города. Убежден, так будет и дальше: уникальный опыт, накопленный ветеранами, помогает сегодняшним заводчанам совершенствовать технологию производства, модернизировать оборудование, внедрять современные технологии».
К поздравлениям также присоединились заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, депутат Законодательного собрания региона Анатолий Григорьев, глава города Искитима Сергей Завражин и другие.
В честь 85-летия со дня ввода в эксплуатацию Чернореченского цементного завода заслуженные награды получили ветераны производства, лучшие работники АО «Искитимцемент» и дочерних компаний – ЗАО «Чернореченский карьер», ООО «ЦТД Искитимцемент». Труд цементников отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами Полномочного представителя Президента РФ в СФО, губернатора Новосибирской области, Законодательного Собрания и министерства строительства региона, Ассоциации строителей России, главы города Искитима и Федерации профсоюзов Новосибирской области, а также наградами предприятия. Одному сотруднику вручен отраслевой знак «За особый вклад в развитие цементной промышленности», имена 25 передовиков занесены на заводскую доску почета, десять человек удостоены звания «Ветеран АО «Искитимцемент». Общественное признание и денежное вознаграждение получили в целом более 140 работников за добросовестный труд и верность профессии.
Также в ходе торжества состоялось чествование победителей и призеров традиционной заводской спартакиады. По итогам сезона 2018–2019 гг. абсолютным чемпионом стала сборная заводоуправления, удерживающая пальму первенства седьмой год подряд, серебро выиграли представители «Автогаража», бронзу – команда цеха «Погрузка». Самые яркие и активные спортсмены поощрены в индивидуальных номинациях: лучшим футболистом признан Дмитрий Козловский, лучшим стритболистом – Евгений Рыбкин, лучшим волейболистом – Илья Алферов, лучшим теннисистом – Сергей Готра. В номинации «Самый молодой спортсмен» победил Иван Радюков, «Самый опытный спортсмен» – Павел Оденцев.
В юбилейный год АО «Искитимцемент» организовало и провело ряд не только спортивно-развлекательных, но и культурно-просветительских мероприятий для работников и их семей. В их числе – конкурс патриотической песни и художественного слова, конкурс стенгазет среди отделов и цехов, выставка архивных фотографий цемзавода от 1930-х годов до наших дней, конкурс детских рисунков «Завод вчера, сегодня, в будущем», мастер-класс по граффити, экскурсия на производственную площадку для ветеранов и детей работников.
Подготовили цементники сюрпризы и для горожан. Так, на автобусной остановке «Цемзавод» установлен новый павильон, украшенный фотографиями предприятия, а на центральных улицах Искитима – шесть мусорных контейнеров. Кроме того, совместно с городским историко-художественным музеем в честь юбилея компании проведены краеведческая викторина и выставка, тематические мероприятия в библиотеках города. И, конечно же, следуя многолетней традиции, предприятие выделило средства на организацию фейерверка, праздничные огни которого озарили небо над Искитимом в День города 10 августа.

Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет
Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет

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