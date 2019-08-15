Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет

Мероприятие, состоявшееся 9 августа в городском доме культуры «Молодость», объединило работников и ветеранов производства, представителей органов государственной власти, общественных организаций и бизнес-партнеров компании.

От имени Полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло юбиляров поздравил начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления аппарата полпредства Василий Соколов. В своем выступлении он отметил, что «Искитимцемент» – это бренд, который известен строителям не только нашего региона, но и всей Сибири. «Надежность и долговечность зданий, построенных с использованием искитимского цемента – лучшее подтверждение высокому качеству продукции. Значит, спрос остается высоким, предприятие будет и впредь обеспечено заказами, а цементники – работой», – сказал Василий Соколов.

Член комитета технического развития АО «Искитимцемент», исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Сергей Шепталин зачитал праздничное обращение председателя Совета директоров Олега Шарыкина к коллективу. «Цементный завод Искитима по праву считается одним из символов промышленной мощи Сибири, – отмечено в телеграмме. – Обеспечивая стабильно высокое качество выпускаемых материалов и достойный уровень сервиса, «Искитимцемент» входит в число лидеров отрасли, с гордостью носит имя завода, строящего города. Убежден, так будет и дальше: уникальный опыт, накопленный ветеранами, помогает сегодняшним заводчанам совершенствовать технологию производства, модернизировать оборудование, внедрять современные технологии».

К поздравлениям также присоединились заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, депутат Законодательного собрания региона Анатолий Григорьев, глава города Искитима Сергей Завражин и другие.

В честь 85-летия со дня ввода в эксплуатацию Чернореченского цементного завода заслуженные награды получили ветераны производства, лучшие работники АО «Искитимцемент» и дочерних компаний – ЗАО «Чернореченский карьер», ООО «ЦТД Искитимцемент». Труд цементников отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами Полномочного представителя Президента РФ в СФО, губернатора Новосибирской области, Законодательного Собрания и министерства строительства региона, Ассоциации строителей России, главы города Искитима и Федерации профсоюзов Новосибирской области, а также наградами предприятия. Одному сотруднику вручен отраслевой знак «За особый вклад в развитие цементной промышленности», имена 25 передовиков занесены на заводскую доску почета, десять человек удостоены звания «Ветеран АО «Искитимцемент». Общественное признание и денежное вознаграждение получили в целом более 140 работников за добросовестный труд и верность профессии.

Также в ходе торжества состоялось чествование победителей и призеров традиционной заводской спартакиады. По итогам сезона 2018–2019 гг. абсолютным чемпионом стала сборная заводоуправления, удерживающая пальму первенства седьмой год подряд, серебро выиграли представители «Автогаража», бронзу – команда цеха «Погрузка». Самые яркие и активные спортсмены поощрены в индивидуальных номинациях: лучшим футболистом признан Дмитрий Козловский, лучшим стритболистом – Евгений Рыбкин, лучшим волейболистом – Илья Алферов, лучшим теннисистом – Сергей Готра. В номинации «Самый молодой спортсмен» победил Иван Радюков, «Самый опытный спортсмен» – Павел Оденцев.

В юбилейный год АО «Искитимцемент» организовало и провело ряд не только спортивно-развлекательных, но и культурно-просветительских мероприятий для работников и их семей. В их числе – конкурс патриотической песни и художественного слова, конкурс стенгазет среди отделов и цехов, выставка архивных фотографий цемзавода от 1930-х годов до наших дней, конкурс детских рисунков «Завод вчера, сегодня, в будущем», мастер-класс по граффити, экскурсия на производственную площадку для ветеранов и детей работников.

Подготовили цементники сюрпризы и для горожан. Так, на автобусной остановке «Цемзавод» установлен новый павильон, украшенный фотографиями предприятия, а на центральных улицах Искитима – шесть мусорных контейнеров. Кроме того, совместно с городским историко-художественным музеем в честь юбилея компании проведены краеведческая викторина и выставка, тематические мероприятия в библиотеках города. И, конечно же, следуя многолетней традиции, предприятие выделило средства на организацию фейерверка, праздничные огни которого озарили небо над Искитимом в День города 10 августа.

