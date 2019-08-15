Виды массажа. В чем секрет массажа?

Массаж спины, массаж для релаксации, лечебный массаж, массаж для новорожденных, словом, «от всего и для всех». Но так ли он нужен?

По телевизору, в интернете, по радио… слушаем ее невольно и замечаем краем глаза. Массаж спины, массаж для релаксации, лечебный массаж, массаж для новорожденных, словом, «от всего и для всех». Но так ли он нужен?

Три кита

Есть три основных направления массажа:

— лечебный

— спортивный

— классический.

О функциях лечебного массажа знают все — это восстановление утраченной подвижности суставов, укрепление мышечного корсета, а также излечение поврежденных зон. Его назначат при остеохондрозе, атеросклерозе, травмах опорно-двигательного аппарата, в период восстановления после инсульта и во многих других случаях.

Спортивный предназначен для подготовки спортсменов к изнурительным тренировкам и соревнованиям, а также восстановлению после них.

Классический массаж (общий) можно считать оздоровительным и общеукрепляющим. Он предполагает воздействие на все группы мышц и выполняется в строго определенной последовательности.

Помимо трех основных видов массажа, существует еще огромное множество их вариаций и новых техник.

Новые техники массажа

Техник массажа настолько много, что можно подобрать подходящий вариант к любому конкретному случаю, будь то желание подтянуть форму лица, или «разгрузить» ступни, устранить мышечный зажим, или избавиться от целлюлита. Для всего найдется своя техника, свои мастера и специализированные центры, салоны и студии. К основным техникам можно отнести:

• лимфодренажный;

• скульптурирующий;

• плантарный (массаж стоп);

• стоун-терапия (массаж теплыми и горячими камнями);

• глубокий мышечно-рефлекторный.

Выбирая для себя технику массажа, отталкивайтесь от своего общего состояния и пожеланий.

В чем его секрет?

Что же касается нелечебного массажа? Кто-то считает это «блажью» и «бессмысленной тратой денег», но давайте посмотрим на вопрос глубже.

Жизнь современного человека не совсем естественна для него. Длительное сидение, неправильная осанка, малоподвижный образ жизни, стрессы и депрессии способствуют истощению внутренних сил организма и появлению заболеваний опорно-двигательного аппарата. При этом, все, кто периодически проходит курсы массажа, испытывают прилив сил и жизненных энергий, улучшение координации и крепости всего организма.

В целом, любой массаж, будь то лечебный, спортивный, антицеллюлитный или оздоровительный, всегда приносит пользу при грамотном выполнении. Секрет его заключается в мягком воздействии на кожу и мышцы, которое приводит к расслаблению и умиротворению. Но при всех релаксирующих свойствах, массаж одновременно приводит к улучшению кровообращения, лимфооттока, обмена веществ, нормализации давления и общему поднятию бодрости духа.

Кроме того, во время массажа, в большинстве случаев, используют масла и специальные кремы, которые также могут нести различные положительные функции:

• разогревающую;

• охлаждающую;

• лечебную (в случае использования лечебных кремов);

• расслабляющую (особые масла);

• тонизирующую (особые масла).

Нужен ли он именно вам?

Для того чтобы понять, нужен ли вам массаж, необходимо прислушаться к себе. Если вы ничем не болеете, но испытываете желание ходить на массаж, значит, того требует ваш организм, возможно, вы давно испытываете стресс или постоянное мышечное напряжение. Если это так, то эта процедура — точно для вас.

В связи с распространением медикаментозного лечения, многие проблемы сегодня решаются не путем массажа, введением спорта или устранением факторов вредного воздействия, а употреблением лекарств. Сейчас редкие люди решают свои проблемы путем мягкого расслабления и воздействия на кожные рецепторы. Проще выпить обезболивающее или успокоительное, однако, медикаментозная терапия — это всего-лишь борьба с симптомами, в то время как массаж способен устранять первопричину.

Пользоваться ли услугами массажиста или нет, решать вам. Но если того потребует ваша душа или тело, услуги различного рода массажа сейчас вполне доступны. Подберите то, что подходит именно вам, и будьте здоровы!