206 человек болеют туберкулезом в Бердске

С годами больных становится немного меньше, но статистика по ВИЧ растет — а этот вирус зачастую «тянет» за собой и туберкулез.

Главный фтизиатр региона Михаил Евсин рассказывает про туберкулез

Туберкулез — одно из самых опасных социальных заболеваний. Какие цифры по заболеваемости сейчас называют врачи? «Курьер. Среда. Бердск» дал комментарий главный фтизиатр Новосибирский области Михаил Евсин.

В регионе в 2016 году было 5903 больных, в 2017 году — 5660, в 2018 — 5533. В Бердске в 2016 году — 198 болеющих туберкулезом, в 2017 году — 191, в 2018 — 206.

— В 2019 году всего больных в Новосибирской области на сегодня насчитывается 5400 человек. По Бердску пока оперативной информации нет, итоги будут в конце года, — отметил Михаил Сергеевич.

Михаил Евсин подчеркивает, что статистика по туберкулезу снижается, но цифры по ВИЧ растут. А это влечет за собой определенные последствия.

— Показатели по заболеваемости вирусом иммунодефицита в 6-7 раз больше, чем туберкулеза. А ВИЧ зачастую «цепляет» за собой туберкулез. И это опасно. Это влечет за собой его распространение. Сейчас мы начинаем работать в ВИЧ-инфицированными для проведения лекарственной профилактики предупреждения развития туберкулеза, — подчеркивает Михаил Сергеевич.

Смертность по Новосибирской области от туберкулеза имеет следующие показатели: 2018 год – 11.7 случаев на 100 тысяч населения, 5 месяцев 2019 года — 12,7. По Бердску: 2018 год — 2,8 на 100 тыс. населения, 5 мес. 2019 года – 18,6.

Как определить, что возможно у вас туберкулез, какие меры профилактики проводятся в области против этой болезни — читайте развернутое интервью с Михаилом Евсиным на нашем сайте в ближайшее время.