500 тысяч предпенсионеров потеряли в России

Роструд регулярно получает от граждан жалобы на увольнения из-за достижения ими предпенсионного возраста

Несмотря на минимальные показатели безработицы, в России с начала года снижается количество занятых. Во многом это происходит из-за людей предпенсионного возраста, считают экономисты Центробанка.

Объясняется этот факт демографическими причинами и экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу.

Кроме того, Роструд регулярно получает от граждан жалобы на увольнения из-за достижения ими предпенсионного возраста — на 1 июня 2019 года поступило около 170 таких обращений.

Также сокращение происходит за счет людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с «молодыми» пенсионерами — 129 тыс.

По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.

Но у ситуации есть и другие причины, что доказывается поведением пенсионеров старше 60 лет. Их стало больше примерно на 450 тыс., но занятость в этой группе повысилась всего на 50 тыс. человек.

Источник: Известия