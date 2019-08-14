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Песков: Путин не считает митинги в Москве чем-то из ряда вон выходящим

10:15 14.08.2019 Фото: pixabay
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«Нет, не нужно искать черную кошку там, где ее нет. Никаких нет центров приятия решений, ведомства выполняют свои функции», заявил пресс-секретарь президента о действиях Росгврадии на акциях.

Песков: Путин не считает митинги в Москве чем то из ряда вон выходящим
Песков назвал глупым, например, утверждение о том, что судебные приставы взыскивают средства именно с участников протестных митингов

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что «президент, разумеется, обращает внимание на происходящее».
Президент РФ Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, но не считает их чем-то из ряда вон выходящим. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, нет», — ответил Песков на вопрос, считает ли президент события, связанные с массовыми акциями в Москве, чем-то из ряда вон выходящим.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «президент, разумеется, обращает внимание на происходящее». При этом Песков отметил, что речь идет о «тех или иных акциях в разных жанрах», которые происходят в столице. «В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения», — заметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль не занимается координацией действий различных ведомств в ситуации с митингами в Москве. «Нет, не нужно искать черную кошку там, где ее нет. Никаких нет центров приятия решений, ведомства выполняют свои функции», — сказал Песков, отвечая на вопрос, координируются ли в Кремле действия различных структур в отношении участников акций протеста. «Если в том, как ведомства выполняют свои функции, есть какие-то вопросы, то мы вам рекомендуем обращаться именно в эти ведомства», — добавил представитель Кремля.

Он назвал глупым, например, утверждение о том, что судебные приставы взыскивают средства именно с участников протестных митингов, отметив, что они работают и по всем остальным гражданам, являющимся должниками. «В том числе, они работают и по тем, кто участвует в этих действиях, которые могут квалифицироваться как общественные беспорядки», — сказал Песков.

По его словам, администрация президента также «не имеет никакого отношения к повесткам в военкомат». «У нас есть военкоматы, есть Министерство обороны, вы можете туда адресовать свои вопросы на этот счет», — ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию о вручении повесток участникам акций протеста.

Источник: ТАСС

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От редакции

А вас волнуют митинги в Москве?

Поросёнок Пётр, 14 августа 2019 11:28
"Выборы" в московскую думу, это всего лишь разминка перед грядущей думско-президентской компанией, где точно так же, все не лояльные и не одобренные администрацией Президента кандидаты, будут до оных не допущены. Что? Конституция? Какая Конституция? Как показала нынешняя история, власть париться вообще не стала, достаточно признать собранные подписи за независимых кандидатов ненастоящими, даже если они настоящие, делов-то, у нас "эксперты", они так видят, а что вы нам сделаете? А кто против, тому омоновской дубинкой по печени Подобная ситуация очевидно попадает под 278 статью УК РФ, насильственное удержание власти, но, что Конституция, что УК у нас как известно, что дышло. К чему это в итоге приведёт???.....
Поросёнок Пётр, 14 августа 2019 11:34
Кстати....
Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ потребовали возбудить уголовное дело по факту неправомерного использования персональных данных москвичей, письма с претензиями были переданы в Следственный комитет 13 августа. Как утверждают авторы такого письма, в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму происходила массовая фальсификация подписей за «провластных кандидатов и спойлеров».
Да нууу, подделка подписей за нужных кандидатов, разве мог Кремль на такое пойти?
Аноним, 14 августа 2019 12:55
Росгврадия - это хорошо )))

А вообще помните, как тут многие алкали Сталина и 37-ой год. Ну вот - оно и пришло. Чёрные воронки с обысками по ночам. Аресты случайных людей без повода. Самый настоящий террор.

Заказывали? Кушайте, пожалуйста! Вкусненько? Хорошо вам теперь жить при новом Сталине без пенсии и с платежами за мусор, капремонт и ещё с десятком платежей на подходе?
a.danilov, 14 августа 2019 12:57
разве при Сталине было столько налогов и платежей?

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