Две пассажирки пострадали в ДТП грузовика с Toyota на трассе Р-256

После столкновения с грузовиком иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она влетела во внедорожник.

На трассе Р-256 часто случаются ДТП

13 августа около 13.10 в Черепановском районе на 100-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 34-летний водитель грузового автомобиля «Фредлайнер», следовавший со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», который двигался в попутном направлении. После этого «Тойоту» отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем «Мицубиси Паджеро Спорт», следовавшим во встречном направлении.

В результате происшествия были травмированы и госпитализированы две 34-летних пассажирки автомобиля «Тойота Камри».

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Источник: 54.мвд.рф