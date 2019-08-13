На Юлию Звягинцеву возложил обязанности главного врача ЦГБ Бердска министр Хальзов

Юлия Викторовна до этого занимала должность заместителя главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница».

Юлия Звягинцева много лет была замом Юрия Краморова по детству

С 12 августа обязанности главного врача ЦГБ Бердска выполняет Юлия Звягинцева, которая до этого занимала должность заместителя главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница». Именно на нее возложил новые обязанности министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, о чем сообщил в ответе на запрос редакции «Курьер.Среда.Бердск».

— Юрий Николаевич Краморов освобожден от должности главного врача ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» по собственному желанию, — подтвердил Константин Васильевич уход экс-главврача по собственному желанию.

К сожалению, министр не ответил на вопросы редакции о том, какие претензии были у зама губернатора Юрия Петухова по ремонту больницы.

Напомним, что Юрий Краморов написал заявление после визита заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова 9 августа в Бердск в две детские поликлиники и три отделения, где идут ремонты по нацпроекту «Здравоохранение».

В 2019 году больница Бердска получила рекордно крупную сумму на реализацию приоритетного национального проекта «Здравоохранение» — 60 млн рублей. Как показала проверка замгубернатора, деньги осваивали несвоевременно, да и к качеству выполнения ремонтных работ у региональной власти появились вопросы. Как стало известно «Курьер. среда. Бердск» из достоверных источников, ремонтные работы руководство БЦГБ не контролировало. Да и у жителей Бердска есть много вопросов к работе бердской больницы. Кроме того, в БЦГБ не хватает около 50% кадров.

Напомним, сразу после окончания Новосибирского мединститута Юрий Краморов устроился работать педиатром в БЦГБ. После он работал в должности детского невропатолога. В 2001 году Юрия Николаевича назначили на должность заместителя главного врача бердской ЦГБ. Спустя 13 лет, 5 мая 2014 года, Краморова занял кресло главного врача ЦГБ Бердска.

До этого, напомним, на протяжении 13 лет должность главного врача бердской больницы занимала Марина Сипачева. Коллектив бердской ЦГБ просил Минздрав и правительство региона, чтобы должность главного врача занял именно Юрий Краморов.