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Несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

17:00 13.08.2019 Фото: it.wikipedia.org
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Всего восемь жертв. Все, кроме певицы Патрисии Вульф, пожелали остаться анонимными, заявив, что работают в сфере шоу-бизнеса или боятся негативной реакции общества.

Несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, он пытался заставить их вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на получение определенных ролей и «наказывал их профессионально, когда ему отказывали».
Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что Доминго домогался их в разное время с 80-х годов.
Все, кроме певицы Патрисии Вульф, пожелали остаться анонимными, заявив, что работают в сфере шоу-бизнеса или боятся негативной реакции общества.
Еще «полдюжины женщин» заявили, что певец допускал «непристойные предложения», которые заставляли их чувствовать себя некомфортно.
Агентство также опросило певцов, танцоров, музыкантов и других сотрудников театра, которые заявили, что были свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго.
Отмечается, что Доминго отрицает все обвинения.
«Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30-летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены», — заявил он.

По его словам, все его «взаимодействия и отношения» всегда приветствовались и были по обоюдному согласию.
«Тем не менее я осознаю, что правила и стандарты, по которым нас оценивают сегодня, и должны оценивать, отличаются от тех, которые существовали раньше. Для меня честь иметь более чем 50-летнюю оперную карьеру, и я буду судить себя в соответствии с самыми высокими стандартами», — добавил Доминго.
Агентство отмечает, что ни одна из женщин не смогла предоставить вещественные доказательства, расследование основывается на устных показаниях.

Источник: РИА Новости

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